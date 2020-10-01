مؤتمر لدعم مرشحي «مستقبل وطن» ببني سويف

نظّم حزب مستقبل وطن ببني سويف الخميس، المؤتمر التنظيمي لدعم مرشحى الحزب عن الدائرة الرابعة ببا والفشن وسمسطا، بحضور مرشحي الحزب عن الدائرة وهم حسام العمدة، أمين عام الحزب بالمحافظة، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز سمسطا، وطه أبوالناظر، وأحمد على عباس ومرشّحي القائمة الوطنية بالمحافظة، بحضور أعضاء وقيادات الحزب والآلاف من أبناء الدائرة.خلال المؤتمر، تم التأكيد من قبل المرشحين للحضور على ضرورة الحضور المشرف يومي 24 و25 أكتوبر الحالي وضرورة حث المواطنين على أهمية المشاركة فى كافة المحافل السياسية والانتخابية التي تعزز مناخ الديمقراطية في مصر.وأوضح الحاضرون في المؤتمر تعهّدهم بالدعم الكامل وذويهم لتأييد مرشحى الحزب فى الانتخابات لما لمسوه من رغبة صادقة لدى الحزب فى الارتقاء بمستوى المواطن في كافة أنحاء مصر.