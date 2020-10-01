رحاب عطية مديرًا لمركز الخدمة العامة للمؤتمرات بجامعة طنطا

أصدر الدكتور عماد عتمان، القائم بعمل رئيس جامعة طنطا، اليوم، قرارًا بتكليف الدكتورة رحاب أحمد البسيوني عطية، الأستاذ المساعد بكلية التربية النوعية، مديرًا لمركز الخدمة العامة للمؤتمرات والاحتفالات بجامعة طنطا، لمدة عام قابل للتجديد اعتبارًا من تاريخ اليوم إلى جانب عملها الأصلي.تخرجت الدكتورة رحاب عطية فى كلية التربية النوعية في جامعة طنطا عام 1993 بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف، ثم عينت معيدة بكلية التربية النوعية عام 1995، لتحصل بعدها على درجة الماجستير في الطباعة من جامعة عين شمس عام 2001، ثم درجة الدكتوراه في الطباعة من جامعة القاهرة عام 2008.تدرجت الدكتورة رحاب عطية فى الوظائف العلمية حتى وصلت إلى درجة أستاذ مساعد عام 2016.