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الخميس 01 أكتوبر 2020 الموافق 14 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

تسريب يفضح المقاول الهارب محمد علي: «قطر بتحبني وهتدفع» (فيديو)

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 09:18 م
المقاول المصري الهارب
المقاول المصري الهارب محمد على
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انفرد موقع "العربي الحديث" بمقطع فيديو كشف العلاقة بين المقاول المصري الهارب محمد على بنظام الحمدين في قطر، والتي تبني على تربح الأموال من أجل الهجوم على مصر.

وفي الفيديو يظهر المقاول الهارب وهو يقول: "قطر وطن عربي وبيحبني والمغرب بيحبني والمغرب والجزائر بيحبوني بس أغناهم قطر هيشتروا الفيلم بتاعنا، معاك برومو هيشتروه عشان هم بيكرهوا السيسي، وأنا معاهم وهم بيحبوني".

وتابع: "هيدونا الفلوس اللي احنا صرفناها وأكتر، بس خلاص جيبنا تكاليفنا ونبدأ بقى نيتفليكس وشريف فليكس وفتحي فيليكس ونجيب الصحف الأمريكية ده مكسب زيادة، بس إحنا التارجت قطر معاها فلوس".

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