سخرية من مارادونا بسبب قناع «باظ يطير» (صور)

واجه الأسطورة دييجو مارادونا موجة سخرية بعد أن ارتدى قناع وجه للحماية من فيروس كورونا، أثناء مشاهدة مباراة ودية لفريقين بالدوري الأرجنتيني.وشبه المنتقدون قناع الأسطورة «مارادونا» بالشخصية الكارتونية «باظ يطير» وفقًا لما نشره موقع «ديلي ميل» البريطاني.وقارن كثيرون على وسائل التواصل الاجتماعي بينه وبين شخصية Buzz Lightyear من Toy Story.وأثارت صوره مقارنات مع الشخصية الخيالية Buzz Lightyear من امتياز فيلم Toy Story.