المشدد 10 سنوات لـ«إمام وخطيب» هتك عرض طفلة في البساتين

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، بمعاقبة إمام وخطيب بالسجن المشدد 10 سنوات، بتهمة هتك عرض طفلة في البساتين.صدر الحكم برئاسة المستشار علاء كمال البيلي، وعضوية المستشارين ممدوح وحيد صادق، ومحمد ياسين محمد، وأمانة سر ممدوح غريب وعبدالمجيد حلمي.وكشف قرار الإحالة قيام المتهم "محمد. ا"، إمام وخطيب بهتك عرض الطفلة "آيتن.ع"، والتي لم تبلغ من العمر 12 سنة، بغير قوة أو تهديد مستغلا حداثة سنها وبراءتها بأن قام بتقبيلها من فمها واستطالت يده مواطن عفتها حال كونه أحد المتولين ملاحظتها، وله سلطة عليها، وقد ارتكبت تلك الواقعة داخل إحدى دور العبادة.واستمعت النيابة العامة إلى أقوال والد الطفلة، عاطف محمد، والذي قال إن زوجته أخبرته بأن كريمته قررت لها قيام المتهم بالتعدي عليها أثناء تحفيظه إياها القرآن الكريم بالمسجد محل عمل المتهم، بأن قام بتقبيلها واستطالت يده لمواطن عفتها، وأنه قام بمشاهدة كاميرات مراقبة بمحل الواقعة وتبين له صحة ما قررته كريمته قاصدا هتك عرضها.