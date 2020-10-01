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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

محمد الباز: مؤسسة «هيكل» كان يجب أن تتبنى مشروعه

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 09:19 م
محمد الباز
محمد الباز
حسام الضمراني- ايهاب مصطفى
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قال رئيس مجلس إدارة وتحرير جريدة «الدستور» الدكتور محمد الباز، إن كتابه الجديد بعنوان «هيكل في كتابات خصومه» ضمن مشروع دار «ريشة»، إن مؤسسة «هيكل» كان يجب ألا تكتفي بمجرد إطلاق جائزة صحفية عنه وأن تتبنى إطلاق مشروعه من خلال دراسات وبحوث.


وأضاف محمد الباز خلال حفل توقيع كتابه «هيكل.. المذكرات المخفية السيرة الذاتية لساحر الصحافة العربية» أنه يعتبر الكاتب الصحفي الراحل مصطفى أمين بمثابة شيخ في مهنة الصحافة.

ومما جاء في الكتاب: «قلت للأستاذ هيكل: أريد أن أسمع منك تاريخك الشخصي مع رؤساء مصر، سألني: ولماذا أخصك أنت بهذه القصة الشخصية جدًا؟ قلت: لأنني سأكون قادرًا على الكتابة- إذا سمحت الأقدار بذلك- لخمسة أجيال قادمة، وأنت تطمح لأن تعيش عبر الأجيال القادمة.. ابتسم نصف ابتسامة وقال: اتفقنا، وبالفعل اتفقنا لكننا لم ننفذ، شغلته واجباته ومشروعاته ومحاضراته ومعاركه ثم خطفه الموت.. فتشت في أوراقي فعثرت على سر وضعه أمامي يوم طلبت منه تسجيل مذكراته الشخصية».

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