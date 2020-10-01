رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 01 أكتوبر 2020 الموافق 14 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وسط سيناء تستعد للأمطار والسيول المحتملة

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 09:16 م
الأمطار والسيول
الأمطار والسيول
أ ش أ
طباعة
استعدت مدينة نخل في وسط سيناء لموسم الأمطار والسيول المحتملة، بناء على توجيهات محافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة.

وأعلن رئيس مركز ومدينة نخل بوسط سيناء سليمان فرج محمد - في بيان اليوم الخميس - عن جاهزية جميع الإدارات المعنية على مستوى المركز إلى جانب تجهيز السيارات والمعدات التي ستشارك خلال هطول الأمطار وجريان السيول المتوقعة للتعامل معها.

وأشار إلى وضع خطة بالتنسيق مع مرفق الإسعاف، ورفع درجة الاستعداد في المستشفى وعلى مستوى جميع الوحدات الصحية، إلى جانب تجهيز خيام الإيواء، وتوفير الاحتياجات المعيشية للمواطنين خلال فترات الأمطار والسيول.

وأكد المتابعة المستمرة واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة ومراجعة مخرات السيول في نطاق المدينة، حيث جرى تطهيرها من الرمال والصخور، والتأكد من جاهزية المعدات الخاصة بمواجهة الأزمات تحسبًا للطقس غير المستقر المتوقع حدوثه خلال موسم الشتاء المقبل؛ حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

موضوعات متعلقة

استشهاد ضابط وإصابة 5 مجندين بانقلاب «لورى شرطة» فى أسيوط

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

تفاصيل مفاوضات بيراميدز مع فايلر.. ورد المدرب وقيمة راتبه

وزير التعليم يعتذر لأستاذ جامعى بعد الاعتداء على بناته

الصور

image description

كوكبة صحفية تشارك الباز في حفل توقيع «مذكرات هيكل»

image description

محافظ أسيوط يستمع للمطالب العاجلة لذوى الهمم

image description

الباز يفك شفرة عوالم هيكل «بصراحة»

image description

الأهالى يضبطون لص دراجات بخارية بكفرالبطيخ فى دمياط

image description

محافظ الدقهلية يوجه بحصر المنشآت الخاضعة لقانون تنظيم هدم المبانى

الأكثر قراءة

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

تفاصيل مفاوضات بيراميدز مع فايلر.. ورد المدرب وقيمة راتبه

قرار هام من «التعليم» بشأن عدد أيام الدراسة

نتيجة مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا 2020.. موعد نتيجة اختبارات مدارس المتفوقين

إنفوجراف

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

نجم الساعة

منذر رياحنة: أحلم بتجسيد عمر المختار وجيفارا وفيلمى الجديد «حصار جهنم» يشبه «Avatar»

منوعات

كيف تحضر فنجان قهوة صحي؟

لماذا يعاني الكثيرون من صرير الأسنان؟

السكتة الدماغية قد تكون العارض الأول لـ«كوفيد-19»

«الصيام المتقطع» ليس الطريق الصحيح لإنقاص الوزن

أيام زمان

«هاجمونى عندما قدمت محمود حميدة لأول مرة»..اعترافات محمد خان

«شمس البارودي كانت تنوي نشر كتب دينية».. اعترافات حسن يوسف

«أسرتى قالت له انتظرها حتى تكبر.. وبعدما كبرت رفضته».. اعترافات ماجدة عن الرجال

«عمالقة البحار».. قصة الفيلم الوحيد عن وحدة مصر وسوريا في العدوان الثلاثي

مقالات الرأي
ماجد حبته
عين «عريقات» تنكسر أحيانًا!
مدحت بشاى
الأب.. الحالة 915
د. محمد عفيفي
عبدالناصر فى ميزان نجيب محفوظ
جمال طه
الإشكاليات الخمس الراهنة للأزمة الليبية
المزيد

الثقافة

محمد الباز: مؤسسة «هيكل» كان يجب أن تتبنى مشروعه

حسين عثمان: «مذكرات هيكل» بداية لمشروع ممتد حتى مئوية ميلاده

مشاركة متميزة لدار الكتب والوثائق في معرض الإسكندرية (صور)

ياسر رزق: «مذكرات هيكل» خصمت من عُمر «الباز» وأضافت لعُمر هيكل