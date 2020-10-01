وسط سيناء تستعد للأمطار والسيول المحتملة

استعدت مدينة نخل في وسط سيناء لموسم الأمطار والسيول المحتملة، بناء على توجيهات محافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة.وأعلن رئيس مركز ومدينة نخل بوسط سيناء سليمان فرج محمد - في بيان اليوم الخميس - عن جاهزية جميع الإدارات المعنية على مستوى المركز إلى جانب تجهيز السيارات والمعدات التي ستشارك خلال هطول الأمطار وجريان السيول المتوقعة للتعامل معها.وأشار إلى وضع خطة بالتنسيق مع مرفق الإسعاف، ورفع درجة الاستعداد في المستشفى وعلى مستوى جميع الوحدات الصحية، إلى جانب تجهيز خيام الإيواء، وتوفير الاحتياجات المعيشية للمواطنين خلال فترات الأمطار والسيول.وأكد المتابعة المستمرة واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة ومراجعة مخرات السيول في نطاق المدينة، حيث جرى تطهيرها من الرمال والصخور، والتأكد من جاهزية المعدات الخاصة بمواجهة الأزمات تحسبًا للطقس غير المستقر المتوقع حدوثه خلال موسم الشتاء المقبل؛ حفاظًا على الأرواح والممتلكات.