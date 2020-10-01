وزير الخارجية الأردني يستعرض مع نظيره العراقي علاقات التعاون

بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم، خلال اتصال هاتفي، مع نظيره العراقي فؤاد حسين، التقدم في تنفيذ القرارات المشتركة لتعزيز التعاون في جميع المجالات الاقتصادية والسياسية والدفاعية.كما بحث الوزيران، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية، سبل تعزيز التعاون في إطار آلية التنسيق الثلاثي مع مصر، تنفيذًا لقرارات القمة التي عقدها العاهل الأردني والرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء العراقي في عمّان مؤخرًا.وأكد الوزيران ضرورة الاستمرار في دعم الحكومة العراقية وسياسة التوازن التي تتبعها في العلاقات الدولية، وإبعاد العراق عن الصراعات الدولية والإقليمية وحمايته من تبعاتها.