تفاصيل الحلقة 20 من مسلسل قوت القلوب الجزء الثاني

فريق عمل مسلسل قوت قلوب 2:

قصة واحداث المسلسل:



مواعيد عرض مسلسل قوت القلوب 2:

بدأت الحلقة 20 من مسلسل قوت القلوب بأحداث مثيرة خاصة وأن حفل الزفاف الخاص بنجل "قوت" التي تجسدها الفنانة ماجدة زكي لم يستكمل لحدوث مشاكل، وظهر خالد الذي يجسده الفنان محمد أنور وهو يتحدث عن ما حدث في حفل الزفاف.وطلبت والدة الفنانة كارولين عزمي التي تجسد دور "جنة" وهي العروسة التي فشل حفل الزفاف الخاص بها من "خالد" ان يتزوج منها لعدم حدوث مشاكل لها.مسلسل "قوت القلوب" من بطولة ماجدة زكى، محمد أنور، خالد زكى، إسلام جمال، سهر الصايغ، رانيا فريد شوقي، عمرو صحصاح، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، ديانا هشام، سمر علام، إفرام محمد، وهو من إنتاج شركة سينرجي، تأليف محمد الحناوى، وإخراج مجدي أبو عميرة، ويتم عرضه حصريًا على شاشة قناة الحياة.تدور أحداث العمل حول "قوت" التى تعمل مدرسة تحاول إعالة أسرتها ورعايتها، ولكن يتعرض ‏ابنها حسن الطبيب للعديد من المتاعب في حياته بسبب تصرفات أمه غير المتزنة، ولكن سرعان ‏ما تجد قوت نفسها في صراع غير محتمل.‏وينتمي مسلسل "قوت القلوب" لنوعية أعمال الـ50 حلقة وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي مشوق، ويعتبر العمل بمثابة عودة قوية للفنانة ماجدة زكي بعد غيابها لمدة عامين عن الدراما منذ آخر مشاركتها في مسلسل اللهم إني صايم للنجم مصطفى شعبان.وتعرض حلقات الجزء الثاني من مسلسل "قوت القلوب" في تمام الساعة التاسعة مساء على قناة الحياة الفضائية كل أسبوع من يوم السبت إلى يوم الأربعاء.تردد قناة الحياة الفضائية:- اسم القناة: الحياة الحمراء.- اسم القمر: نايل سات.- الاستقطاب: أفقي- التردد: 1206- معدل الترميز: 27500- معامل الترميز: 34- جودة القناة: SD