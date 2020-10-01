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الخميس 01 أكتوبر 2020 الموافق 14 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

إسرائيل: 40% من إصابات كورونا تعود لمتشددين يهود

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 08:53 م
إسرائيل كورونا
إسرائيل كورونا
وكالات
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أعلن مسؤول ملف مكافحة فيروس كورونا في إسرائيل روني جامزو، اليوم، أن 40 % من الإصابات المسجلة في الأيام الأخيرة تعود لليهود المتشددين تزامنا مع الأعياد اليهودية.

وسجل عدد الإصابات بفيروس كورونا في إسرائيل ارتفاعا حادا، بواقع 8919 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبحسب آخر أرقام وبيانات وزارة الصحة الإسرائيلية، ارتفعت حصيلة المصابين منذ بدء تفشي الوباء إلى 248133 حتى صباح اليوم الخميس، وحصد فيروس كورونا أرواح 1571 شخصا حتى الآن.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد صادقت مساء أمس على تمديد فترة الإغلاق المشدد حتى الرابع عشر من الشهر الجاري، أي إلى ما بعد فترة الأعياد اليهودية.

وتدخل حيز التنفيذ اليوم الخميس القيود على المشاركة بالتظاهرات والتي تحصر المشاركة فيها على مسافة كيلومتر واحد عن المنزل وبمجموعات لا تزيد عن 20 شخصا.

ويمنع من السفر من اشترى تذاكر سفر في الفترة ما بين اليوم الخميس وحتى تاريخ الرابع عشر من الشهر الجاري.

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