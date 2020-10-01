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الخميس 01 أكتوبر 2020 الموافق 14 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مقتل 4 أشخاص في هجوم انتحاري بالصومال

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 09:12 م
هجوم انتحاري بالصومال
هجوم انتحاري بالصومال
وكالات
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أعلنت الشرطة في العاصمة الصومالية، أن انتحارية هاجمت نقطة تفتيش أمنية بوسط مقديشيو يوم الخميس، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص.

وأدى الهجوم إلى مقتل مسئول أمني كبير واثنين من حراسه، إضافة إلى مدني، بحسب ضابط الشرطة علي حسن.

وقال حسن، إن "انتحارية كانت ترتدي سترة ناسفة فجرت نفسها"، مضيفا أن ثمانية أشخاص على الأقل أصيبوا في الهجوم.

وأعلنت "حركة الشباب" المتشددة مسئوليتها عن الهجوم عبر "إذاعة الأندلس" التابعة لها.

وتتزايد التفجيرات الانتحارية التي تنفذها النساء في الصومال، وفي العام الماضي قتلت انتحارية عمدة مقديشيو في مكتبه.

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