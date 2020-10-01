مقتل 4 أشخاص في هجوم انتحاري بالصومال

أعلنت الشرطة في العاصمة الصومالية، أن انتحارية هاجمت نقطة تفتيش أمنية بوسط مقديشيو يوم الخميس، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص.وأدى الهجوم إلى مقتل مسئول أمني كبير واثنين من حراسه، إضافة إلى مدني، بحسب ضابط الشرطة علي حسن.وقال حسن، إن "انتحارية كانت ترتدي سترة ناسفة فجرت نفسها"، مضيفا أن ثمانية أشخاص على الأقل أصيبوا في الهجوم.وأعلنت "حركة الشباب" المتشددة مسئوليتها عن الهجوم عبر "إذاعة الأندلس" التابعة لها.وتتزايد التفجيرات الانتحارية التي تنفذها النساء في الصومال، وفي العام الماضي قتلت انتحارية عمدة مقديشيو في مكتبه.