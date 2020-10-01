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الخميس 01 أكتوبر 2020 الموافق 14 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«فضيحة».. «العربي الحديث» يكشف كيف باع الأجير محمد علي بلده بـ100 ألف دولار (فيديو)

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 08:55 م
الأجير محمد علي
الأجير محمد علي
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كشف موقع "العربي الحديث"، اليوم الخميس، عن فضيحة جديدة للأجير الهارب محمد علي، من خلال نشره مقطع فيديو يظهر فيه الخائن محمد علي وهو يبيع بلده مقابل 100 ألف دولار، حيث كان يتفق مع شخص للنصب على الدوحة بفيلم وهمى مسيء لمصر، وأيضًا المؤامرة التي تنفذ ضد البلاد، من خلال تعاونه مع نظام تميم بن حمد.

وقال المقاول الهارب في الفيديو: "النجاح هاييجى منين.. خدها كده أول حاجة، قطر وطن عربى وبيحبنى.. المغرب بيحبونى والجزائر بيحبونى، بس أغناهم قطر هايشتروا الفيلم بتاعنا، معهم البرومو وهايشتروه علشان هما بيكرهوا السيسى، وأنا معاهم وهما بيحبونى.. هيدونا الفلوس اللى إحنا صرفناها وأكتر، بس خلاص جبنا تكاليفنا ونبدأ بقى.. نبيع نيتفليكس وفتحى فيلكس وشريف فيلكس، وأجيب الصحف الأمريكية، وده مكسب زيادة.. بس احنا التارجت علشان قطر معاها فلوس، وهما بيعشقونى عشق، ولما نعملهم فيلم حتتين أكشن وبتاع هاتروح انت بقى، مش انت طبعا.. الأجانب.. قطر تشترى هايشتروا.. جبت دنيتك وفلوسك وأدى الراجل فلوسه ببرومو.. ماتصورش.. ما تتورطش في فلوس، هناخد فلوس هافكر معاك، تعالى بقى نلعب في الفيلم، المكالمة دى اللى بينى وبينك، التانية الناس تبعتلى فلوس هامضى معاك".

وأضاف المقاول الهارب في الفيديو: "كده أنت أونس، مفيش مكالمات تانى.. فلوس.. لازم تكلمنى تقولى حاجز مدريد أنا موافق وبمضى معاك، كده احنا أونس، وكده انا بقى سقطنالك الأفكار وأنت أعجبت بيها وانا اهو تمام.. تبعت أجى أصور.. نتكلم بقى ونتكلم في الفيلم ودهاليز الفيلم".

وتابع المقاول الهارب في الفيديو: "طيب محمد أنا عايز أكسب.. بص حط قطر أول تارجت ليك، معاهم فلوس وبيكرهوا السيسى.. تميم والسيسى على خلاف، وهما بيعشقونى.. ما تصورش.. أعمل برومو حلو يكلفك دقيقة.. دقيقة ونص، وقول لقطر تعالوا اشتروه.. مين أنتوا؟ أجانب.. محمد مش موجود.. يدفعولك الفلوس صور بقى.. حط البادجيت بتاع الفيلم.. فيلم أبن "..." جامد، يطلع شكلنا حلو.. حطلوا البادجيت وقولهم أي تكاليف يغطوها.. نيتفليكس هاتاخدوا، والمصريين هايشوفونى على اليوتيوب، والمغرب والجزائر أدى كله تمام.. طلعت بشكل حلو كسبتك فلوس، وانا أمنت على عيالى مافكرتش بقى فىى أي بيزنس، فكرت فيك.. أول حاجة ال100 ألف يورو يبقى أنا كده خلاص.. انا لازم بيزنس".

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