ياسر رزق: «هيكل» استحوذ على قلب جمال عبدالناصر

قال الكاتب الصحفى ياسر رزق، الرئيس السابق لمجلس إدارة أخبار اليوم، إن الكاتب الراحل محمد حسنين هيكل استحوذ على قلب الرئيس جمال عبدالناصر ومن قبله عقله.وأوضح «ياسر» خلال حفل توقيع ومناقشة كتاب «هيكل.. المذكرات المخفية السيرة الذاتية لساحر الصحافة العربية» للكاتب والإعلامى محمد الباز رئيس مجلس إدارة وتحرير جريدة الدستور، والصادر حديثًا عن دار «ريشة للنشر»، إن دور هيكل فى الفترة ٢٠١١ حتى ٢٠١٤ أكبر بكثير من دوره فى السنوات الماضية، حيث إنه الاستراتيجى الأول فى عصر عز فيه المفكرين الاستراتيجيين.ويتناول الكتاب بالنقاش كل من الكاتبين الصحفيين ياسر رزق، وعماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة «الشروق»، ويدير المناقشة الناقد شعبان يوسف.