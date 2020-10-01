«صحة شمال سيناء» تستأئف المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة

أعلنت مديرية الصحة في محافظة شمال سيناء عن استئناف المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة لفحص وعلاج الأمراض المزمنة بالاشتراك مع 13 مسجدا.وأكدت الدكتورة نور صلاح الدين مساعد مدير الرعاية الصحية أنها قامت بتكليف من الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة بالمحافظة والدكتورة انتصار سرى منسق عام المبادرة بالتنسيق مع مديرية أوقاف شمال سيناء لدعم التعاون فى تنفيذ المبادرة وتحقيق أهدافها من خلال التوسع فى عدد المساجد المشاركة، حيث تتواجد الفرق الطبية أمام ١٣مسجدا فى المبادرة غدا الجمعة نظرا لزيادة أعداد المصلين.من جانبه أوضح فتحى عثمان مسئول التثقيف والإعلام الصحى بمديرية الصحة أنه تم اتخاذ الساحات المقابلة للمساجد كنقاط فحص بالمبادرة، مشيرًا إلى أن المساجد المشاركة هي: مسجد النصر والرفاعي بوسط مدينة العريش، مسجد الدكتور إيهاب مجدى شعث بضاحية السلام، مسجد الأبرار بالعبور، صحابة رسول الله بعاطف السادات، المجمع الإسلامي، والخير والبركة بالمساعيد، قباء بشارع أسيوط، الرحمن بميدان العتلاوي، عمر بن عبد العزيز بالصفا، السلام بأبى صقل، السمران بالسمران، ومسجد الرحمن بالريسة.ولفت إلى أنه من خلال المبادرة يتم تقديم التوعية الصحية للمواطنين بالإضافة إلى الاكتشاف المبكر لمرضى السكري وارتفاع ضغط الدم وتحديد زيادة مستوى الوزن والسمنة بجميع المراكز الحضرية ونقاط الفحص بالمحافظة.وقالت آيات عبد الغنى مشرف تمريض الرعاية الأساسية بالمبادرة الرئاسية إن المبادرة تستهدف جميع المواطنين من سن 40 عاما وكذلك الفئة العمرية من 18- 40 عاما، والمسجلين لدى قاعدة بيانات 100 مليون صحة بارتفاع فى نسبة السكر بالدم وارتفاع ضغط الدم عن المعدلات الطبيعية.