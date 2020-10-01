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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

ياسر رزق: «مذكرات هيكل» خصمت من عُمر «الباز» وأضافت لعُمر هيكل

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 09:03 م
ياسر رزق
ياسر رزق
حسام الضمراني- ايهاب مصطفى
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قال الكاتب الصحفى ياسر رزق، الرئيس الأسبق لمجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، إن كتاب «هيكل.. المذكرات المخفية السيرة الذاتية لساحر الصحافة العربية» للكاتب والإعلامى محمد الباز رئيس مجلس إدارة وتحرير «الدستور»، والصادر حديثًا عن دار «ريشة للنشر»، إن محمد الباز كان يستحق مبكرا مكانة صحفية ولكن تردده بين الجامعة والصحافة عطَل ذلك.

وأوضح "رزق" خلال حفل التوقيع ومناقشة أحدث إبداعات الكاتب الصحفي والإعلامي محمد الباز٬ أن كتاب هيكل خصم من عمر الدكتور محمد الباز، وأضاف إلى سنوات الكاتب الصحفى محمد حسنين هيكل، وأن هيكل هو كبير السحرة فى عالمنا العربى، لافتا إلى أنه كان على علاقة قريبة من هيكل تحديدا آخر ٧ سنوات قبل وفاته.

وتستضيف دار «بتانة للنشر» مساء اليوم الخميس، حفل توقيع ومناقشة أحدث إبداعات الكاتب الصحفي والإعلامي محمد الباز٬ رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، كتاب «هيكل.. المذكرات المخفية السيرة الذاتية لساحر الصحافة العربية»، والصادر حديثًا عن دار «ريشة للنشر». ويتناول الكتاب بالنقاش كل من الكاتبين الصحفيين ياسر رزق، وعماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة «الشروق».
ياسر رزق: «مذكرات هيكل» خصمت من عُمر «الباز» وأضافت لعُمر هيكل
ياسر رزق: «مذكرات هيكل» خصمت من عُمر «الباز» وأضافت لعُمر هيكل
ياسر رزق: «مذكرات هيكل» خصمت من عُمر «الباز» وأضافت لعُمر هيكل
ياسر رزق: «مذكرات هيكل» خصمت من عُمر «الباز» وأضافت لعُمر هيكل

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