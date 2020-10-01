مشاركة متميزة لدار الكتب والوثائق في معرض الإسكندرية (صور)

تشارك الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتورة نيفين محمد موسى، في معرض الإسكندرية للكتاب الذي افتتحته مساء اليوم الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة.وتقدم الهيئة حوالي 400 عنوان متنوع من إصدارات دار الكتب والوثائق القومية، ومن بينها عدد من الإصدارات الجديدة مثل: سيناء أرض الفيروز، مذكرات الزعيم محمد فريد، مخزون البلاغة، وكتاب في تحقيق النصوص.ومن المقرر أن يكون هناك خصم على الإصدارات يصل إلى 25%، كما تنفرد دار الكتب والوثائق في جناحها بمعرض لمستنسخات من لوحات الخط العربي من نوادر مقتنيات دار الكتب المصرية. يقام المعرض في أرض كوته بالأزاريطة في الفترة من 1 إلى 10 أكتوبر الجاري.