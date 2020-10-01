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الخميس 01 أكتوبر 2020 الموافق 14 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«مصر الحديثة» يدعو المصريين للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر في الميادين

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 09:05 م
ذكرى نصر أكتوبر
ذكرى نصر أكتوبر
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دعا حزب مصر الحديثة جموع الشعب المصري في مختلف محافظات الجمهورية، للمشاركة في احتفالات ذكري نصر أكتوبر العظيم غدا الجمعة.

وطالب الحزب، الشعب المصري العظيم بالنزول للميادين الرئيسية في مختلف المحافظات من أجل الاحتفال بذكري النصر العظيم، وكذلك المشاركة في الفعالية الرئيسية أمام النصب التذكاري بمدينة نصر.

وجدد الحزب دعمه وتأييده الكامل للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للجهد الكبير الذي يبذله في مسيره التنمية والازدهار وحماية الوطن ومقدراته.

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