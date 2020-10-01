«مصر الحديثة» يدعو المصريين للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر في الميادين

دعا حزب مصر الحديثة جموع الشعب المصري في مختلف محافظات الجمهورية، للمشاركة في احتفالات ذكري نصر أكتوبر العظيم غدا الجمعة.وطالب الحزب، الشعب المصري العظيم بالنزول للميادين الرئيسية في مختلف المحافظات من أجل الاحتفال بذكري النصر العظيم، وكذلك المشاركة في الفعالية الرئيسية أمام النصب التذكاري بمدينة نصر.وجدد الحزب دعمه وتأييده الكامل للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للجهد الكبير الذي يبذله في مسيره التنمية والازدهار وحماية الوطن ومقدراته.