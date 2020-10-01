«مصر الحديثة» يدعو المصريين للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر في الميادين

«مصر الحديثة» يدعو المصريين للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر في الميادين
الخميس 01/أكتوبر/2020 - 09:05 م
دعا حزب مصر الحديثة جموع الشعب المصري في مختلف محافظات الجمهورية، للمشاركة في احتفالات ذكري نصر أكتوبر العظيم غدا الجمعة.
وطالب الحزب، الشعب المصري العظيم بالنزول للميادين الرئيسية في مختلف المحافظات من أجل الاحتفال بذكري النصر العظيم، وكذلك المشاركة في الفعالية الرئيسية أمام النصب التذكاري بمدينة نصر.
وجدد الحزب دعمه وتأييده الكامل للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للجهد الكبير الذي يبذله في مسيره التنمية والازدهار وحماية الوطن ومقدراته.
وطالب الحزب، الشعب المصري العظيم بالنزول للميادين الرئيسية في مختلف المحافظات من أجل الاحتفال بذكري النصر العظيم، وكذلك المشاركة في الفعالية الرئيسية أمام النصب التذكاري بمدينة نصر.
وجدد الحزب دعمه وتأييده الكامل للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للجهد الكبير الذي يبذله في مسيره التنمية والازدهار وحماية الوطن ومقدراته.