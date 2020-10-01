الحملة الرئاسية للاعتلال الكلوى تستقبل زوّار معرض الإسكندرية للكتاب

تطبيقا لجهود الدولة في الحفاظ على صحة المواطنين والحد من انتشار الأمراض المزمنة، حرصت مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، بالتواجد في معرض الإسكندرية للكتاب، والذي افتتح اليوم ليستمر لمدة ١٠ أيام.وتواجد الفريق الطبي للمبادرة في استقبال زوار المعرض لقياس وزن المواطن ومؤشر كتلة الجسم وقياس السكر العشوائي وقياس ضغط الدم.وقالت الدكتورة منى محب مدير إدارة الترصد بمديرية الشؤون الصحية، إنه بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وحرصا على صحة المصريين والاكتشاف المبكر للأمراض للمواطنين ابتداءً من ١٨ عاما، وذلك للاكتشاف المبكر للفشل الكلوي والحد من مدى خطورته، وتفادي مرحلة الوصول للغسيل الكلوي.وتابعت محب، أن المبادرة تتواجد في جميع أنحاء الجمهورية وفي جميع الأماكن الحيوية بمحافظة الإسكندرية، وكون المعرض حدثا مهما يضم فئات كبيرة من المجتمع كان لا بد من التواجد لالتقاء المواطنين على مدار أيام المعرض.وأكملت محب أن المواطن الذي كشف الفحص إصابته بأي من الأمراض المزمنة يتم تحويله على الفور لأحد مستشفيات الصحة لتلقي العلاج وذلك على نفقة الدولة.وافتتح معرض الإسكندرية للكتاب أبوابه اليوم للمرة الأولى في عودته مجددا بعد انتشار وباء كورونا المستجد، وذلك بالإجراءات الاحترازية، مشددين على ضرورة ارتداء الكمامات الطبية، وقياس درجات الحرارة، كما حرص المعرض على استقبال نسبة حضور محددة من الجمهور مرورا ببوابات التعقيم الذاتي وذلك للحد والوقاية من انتشار وباء كورونا "كوفيد-١٩".ونسقت الهيئة العامة للثقافة مع وزارة الصحة من خلال مديرية الصحة بالإسكندرية لتطبيق كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مع تواجد فريق من الطب الوقائي لمتابعة إجراءات السلامة.ويفتتح المعرض أبوابه للجمهور يوميا من ١١ صباحا إلى ١٠ صباحا عدا يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة في الواحدة ظهرا ليستمر حتى يوم ١٠ أكتوبر من الشهر الجاري.