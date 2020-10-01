شعبان يوسف: «هيكل لو لم يكن صحفيًا لكان روائيًا»

قال الناقد الأدبي شعبان يوسف، إن الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل ترك بصمة كبيرة في الصحافة المصرية منذ أن عمل محررا بـ«الإيجيبشن جازيت» ثم «آخر ساعة» وحتى رئاسة تحرير الأهرام.وأكد يوسف أن مقالات محمد حسنين هيكل في الأخبار وأسلوبه لو لم يكن صحفيًا لكان روائيًا.يذكر أن حفل توقيع ومناقشة أحدث إبداعات الكاتب الصحفي والإعلامي محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور» كتاب «هيكل.. المذكرات المخفية السيرة الذاتية لساحر الصحافة العربية» والصادر حديثًا عن دار «ريشة للنشر» بدأت منذ قليل بحضور العديد من القامات الصحفية والإعلاميين.يتناول الكتاب بالنقاش الكاتبين الصحفيين ياسر رزق وعماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة «الشروق» ويدير النقاش الناقد شعبان يوسف.