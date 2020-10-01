الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي عبر موقع المصرية للاتصالات الرسمي
الخميس 01/أكتوبر/2020 - 10:25 م
ننشر طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي عبر موقع المصرية للاتصالات الرسمي في إطار الخدمات المجتمعية التي يقدمها "الدستور" لقراءه، حيث تصدر مؤشرا البحث الاشهر جوجل البحث عن موعد سداد فاتورة التليفون الارضي 2020 وطريقة السداد وكيفية الدفع الفاتورة اليكترونيًا في ظل فيروس كورونا والاجراءات التي أعلنت عنها الحكومة مسبقًا لمنع تكدس المواطنين في المصالح الحكومية لدفع فواتيراهيم.
- إدخال كود المنطقة وتتم كتابة رقم التليفون الأرضي بشكل صحيح.
– الضغط على كلمة أظهر الفواتير حيث تظهر الفواتير التي لم يتم دفعها وقيمتها.
– عند الرغبة في السداد يتم الضغط على خانة اختر للسداد ثم اختيار كلمة ادفع.
- تظهر صفحة أخرى لاستكمال عملية الدفع ومن ثم تتم إضافة البريد الإلكتروني.
- يتم الضغط على سداد ويتم اختيار طريقة الدفع الأفضل لك وتكون عن طريق الفيزا أو الماستر كارد.
يمكن لعملاء شركة المصرية للاتصالات دفع فاتورة التليفون الأرضي الثابت عن طريق الذهاب إلى منفذ أو مقر الشركة في فروعها المختلفة في نطاق الجمهورية.
وأيضًا يمكن دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر عن طريق، خدمة فوري- أمان-البريد المصري-مصاري- خدماتي-Bee، بالإضافة لطريقة دفع الفاتورة عن طريق الموقع الرسمي لشركة المصرية للاتصالات.
بعد إصدار تاريخ ووقت سداد فاتورة الربع السنوي للتليفون الأرضي فإن للمواطن طريقتين لمعرفة قيمة فاتورة التليفون المسجل باسمه وهي أما أن تكون شركة المصرية للاتصالات أو المراكز التابعة لشركة المصرية للاتصالات الموجودة في كل محافظة وهي فروعها كثير ومتوفرة في كل مكان أو عن طريق الموقع الإلكتروني لشركة المصرية للاتصالات علي الانترنت والدخول على الموقع وطلب معرفة قيمة فاتورة شهر أكتوبر 2020، وستظهر لك خانات تكتب فيها رقم التليفون الأرضي وكود محافظتك وعلى الفور ستظهر لك المبلغ المستحق الدفع.
الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي عبر موقع المصرية للاتصالات الرسمي- الدخول على رابط المصرية للاتصالات من هنا billing.te.eg.
- إدخال كود المنطقة وتتم كتابة رقم التليفون الأرضي بشكل صحيح.
– الضغط على كلمة أظهر الفواتير حيث تظهر الفواتير التي لم يتم دفعها وقيمتها.
– عند الرغبة في السداد يتم الضغط على خانة اختر للسداد ثم اختيار كلمة ادفع.
- تظهر صفحة أخرى لاستكمال عملية الدفع ومن ثم تتم إضافة البريد الإلكتروني.
- يتم الضغط على سداد ويتم اختيار طريقة الدفع الأفضل لك وتكون عن طريق الفيزا أو الماستر كارد.
طرق دفع فاتورة التليفون الأرضي شهر أكتوبر 2020
يمكن لعملاء شركة المصرية للاتصالات دفع فاتورة التليفون الأرضي الثابت عن طريق الذهاب إلى منفذ أو مقر الشركة في فروعها المختلفة في نطاق الجمهورية.
وأيضًا يمكن دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر عن طريق، خدمة فوري- أمان-البريد المصري-مصاري- خدماتي-Bee، بالإضافة لطريقة دفع الفاتورة عن طريق الموقع الرسمي لشركة المصرية للاتصالات.
بعد إصدار تاريخ ووقت سداد فاتورة الربع السنوي للتليفون الأرضي فإن للمواطن طريقتين لمعرفة قيمة فاتورة التليفون المسجل باسمه وهي أما أن تكون شركة المصرية للاتصالات أو المراكز التابعة لشركة المصرية للاتصالات الموجودة في كل محافظة وهي فروعها كثير ومتوفرة في كل مكان أو عن طريق الموقع الإلكتروني لشركة المصرية للاتصالات علي الانترنت والدخول على الموقع وطلب معرفة قيمة فاتورة شهر أكتوبر 2020، وستظهر لك خانات تكتب فيها رقم التليفون الأرضي وكود محافظتك وعلى الفور ستظهر لك المبلغ المستحق الدفع.