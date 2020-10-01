بدء حفل توقيع «هيكل.. المذكرات المخفية» لـ«الباز» بمؤسسة بتانة

بدأت منذ قليل، حفل توقيع ومناقشة أحدث إبداعات الكاتب الصحفي والإعلامي محمد الباز٬ رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، كتاب «هيكل.. المذكرات المخفية السيرة الذاتية لساحر الصحافة العربية»، والصادر حديثًا عن دار «ريشة للنشر».يتناول الكتاب بالنقاش كل من الكاتبين الصحفيين ياسر رزق، وعماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة «الشروق»، ويدير النقاش الناقد شعبان يوسف.يقول "الباز" عن الكتاب: "قلت للأستاذ هيكل: أريد أن أسمع منك تاريخك الشخصي مع رؤساء مصر.سألني: ولماذا أخصك أنت بهذه القصة الشخصية جدًا؟ قلت: لأنني سأكون قادرًا على الكتابة- إذا سمحت الأقدار بذلك- لخمسة أجيال قادمة، وأنت تطمح لأن تعيش عبر الأجيال القادمة. ابتسم نصف ابتسامة وقال: اتفقنا".وتابع: "بالفعل اتفقنا لكننا لم ننفذ، شغلته واجباته ومشروعاته ومحاضراته ومعاركه ثم خطفه الموت. فتشت في أوراقي فعثرت على سر وضعه أمامي يوم طلبت منه تسجيل مذكراته الشخصية".وتستضيف دار «بتانة للنشر» مساء اليوم الخميس، حفل توقيع ومناقشة أحدث إبداعات الكاتب الصحفي والإعلامي محمد الباز٬ رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، كتاب «هيكل.. المذكرات المخفية السيرة الذاتية لساحر الصحافة العربية»، والصادر حديثًا عن دار «ريشة للنشر». ويتناول الكتاب بالنقاش كل من الكاتبين الصحفيين ياسر رزق، وعماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة «الشروق».