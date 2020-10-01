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الخميس 01 أكتوبر 2020 الموافق 14 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ماكرون: أوروبا في حاجة إلى إجراء حوار دقيق مع روسيا

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 07:35 م
ماكرون
ماكرون
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أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الخميس حاجة الاتحاد الأوروبي إلى إجراء حوار "دقيق" مع روسيا؛ لمناقشة عدد من القضايا الثنائية وحل الأزمات المطروحة حاليًا على الساحة الدولية.

وقال ماكرون - في تصريح أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية - "إن العلاقات مع روسيا مهمة جدًا بالنسبة إلينا، نحن الأوروبيين. فإننا في حاجة إلى إجراء حوار دقيق مع روسيا، بشأن علاقاتنا الثنائية وكذلك لحل العديد من الأزمات في المنطقة المجاورة لنا".

وأضاف أنه أجرى - مؤخرًا - مناقشات مكثفة مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب الأوضاع في بيلاروسيا إلى جانب نزاع ناجورنو كاراباخ.

وشدد على أهمية مناقشة علاقات الاتحاد الأوروبي مع تركيا بشأن التوترات المستجدة في منطقة شرق المتوسط، حيث تجري أنقرة عمليات استكشاف جيولوجي لمكامن الغاز الطبيعي في المنطقة المتنازع عليها مع قبرص واليونان.

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