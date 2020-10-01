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الخميس 01 أكتوبر 2020 الموافق 14 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير الخارجية الإماراتي يبحث مع نظيره القبرصي تعزيز التعاون

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 07:40 م
الشيخ عبدالله بن
الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان
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بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال زيارته إلى نيقوسيا، مع وزير خارجية قبرص نيكوس خريستودوليديس، علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها في عدد من المجالات منها الاقتصادية والاستثمارية والطاقة والتعليم.

وتبادل الجانبان - وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية اليوم الخميس - وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك خصوصا تطورات الأوضاع في منطقة شرق البحر المتوسط.

كما ناقش الجانبان تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وسبل تعزيز العمل الدولي المشترك لمواجهة تداعياته وأهمية دعم الجهود العالمية من أجل التوصل إلى لقاح للمرض.

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