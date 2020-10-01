رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 01 أكتوبر 2020 الموافق 14 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

بالأرقام.. كم بلغ حجم التنمية فى سيناء منذ حرب أكتوبر؟

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 09:55 م
مشروعات التنمية
مشروعات التنمية
سمر مدحت
طباعة
مرّ 47 عامًا على تحرير أرض سيناء من قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال حرب 6 أكتوبر عام 1973، وهي الفترة التي شهدت فيها أرض سيناء تنمية ومشروعات عديدة من أجل تحويلها من مدينة هالكة بالحرب إلى أرض الفيروز.

ومع اقتراب ذكرى حرب أكتوبر الـ47، ترصد "الدستور" في التقرير التالي أهم مشروعات التنمية التي وقعت على أرض سيناء وفرص تشغيل الشباب بها، والاستثمارات التي شهدتها أرض الفيروز خلال الـ6 سنوات الماضية.

وتم إنفاق 600 مليار جنيه على البنية الأساسية لتنمية سيناء خلال الست سنوات الفائتة، وتنوعت بين مشروعات قومية، واستثمارات ضخمة وتوفير فرص عمل للشباب من أهالي سيناء على أرض الفيروز.

في عامي 2019 2020 بلغت مشروعات الخطة الاستثمارية لمحافظة جنوب سيناء حوالي 288 مليون جنيه، بينما شمال سيناء بلغت 261 مليون جنيه، من أجل تنفيذ مشروعات استثمارية بها، فيما كان إجمالي الاستثمارات خلال آخر عامين 7 مليارات جنيه.

وكان للصرف الصحي نصيب كبير من التنمية في سيناء، حيث تم أثناء تلك السنوات الانتهاء من مشروعات لمياه الشرب والصرف الصحي تصل إلى 50 مليون دولار، من أجل تنمية مياه الشرب لأهالي سيناء.

وعلى صعيد الكهرباء تم اعتماد مبلغ 74 مليون جنيه لمشروعات الكهرباء للعام المالي الجاري، و44 مليون جنيه لمشروعات تحسين البيئة، ورفع نصيب سيناء من الدخل القومي لـ 4.5%.

وتشهد سيناء حاليًا أحد أضخم مشروعاتها، هي محطة مياه من المقرر أن تكون أكبر محطة مياه في الشرق الأوسط على ساحل العريش، حيث تنتج في المرحلة الأولى 100 ألف متر مياه في اليوم، وسيتم الانتهاء منها بعد 4 سنوات.

وخلال تلك السنوات تم تنفيذ مدن جديدة في سيناء، مثل مدينة سلام أو بئر العبد الجديدة، وهي المدن التي تمثل رأس حربة للتنمية في سيناء، وبموجبها تم توفير توفير 2 مليون فرصة عمل، وضخ استثمارات بنحو 20 مليار دولار.

كما وضعت منذ 6 سنوات خطة لتنفيذ 312 مشروع على يد الهيئة الهندسية بسيناء بتكلفة 199 مليار جنيه تم الإنتهاء من 171 مشروعًا منها.

وعلى صعيد التعليم، فهناك تنمية شديدة شملت البنية التعليمية في سيناء منذ الحرب، حيث تم تحويل معهدين فنييْن صناعييْن في شمال سيناء يتبعان الكلية التكنولوجية في بورسعيد إلى جامعة تكنولوجية، وتوفير أراضي من أجل إنشاء جامعات في محافظة سيناء، والمدارس أيضًا تم تنفيذ ما يقرب من 50 مشروع رفع كفاءة المدارس وإنشاء المزيد منها.

وطوال تلك الأعوام تم تنفيذ أكثر من 17 نقطة اتصال تربط سيناء بالضفة الغربية والمحافظات، إلى جانب إنشاء 15 مستشفى ووحدة صحية ومخزن أدوية، وانتهت من إنشاء وتطوير 9 مستشفيات، وجار العمل في الباقي.

وكان للتنمية الصناعية نصيب كبير حيث تم إنشاء 24 طريقًا بإجمالي أطوال 1922 كم، كذلك تنفيذ 5 مشروعات، بإجمالي عدد 80995 وحدة سكنية، و400 بيت بدوي، منها إنشاء تجمعات عمرانية جديدة منها مدينة رفح الجديدة، كما تم تنفيذ 4 مشروعات فى مجال التنمية الصناعية.

أما التربية الرياضية لم تسقط من ذاكرة التطوير، حيث تم رفع كفاءة 35 مركز شباب، وإنشاء 9 مراكز أخرى، وإنشاء 19 مشروع في مجال المنشأت الرياضية والثقافية، إلى جانب 11 مشروع فى مجال التنمية الزراعية للاستفادة من الموارد المائية في الزراعة بطاقة إنتاجية 6 ملايين م3 مياه.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ماهو موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الرابعة

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

موعد دفع فاتورة التليفون الأرضي 2020 ورابط السداد

وزير التعليم يعتذر لأستاذ جامعى بعد الاعتداء على بناته

الصور

image description

الشوط الأول: الزمالك 1 - المصرى 0

image description

كوكبة صحفية تشارك الباز في حفل توقيع «مذكرات هيكل»

image description

محافظ أسيوط يستمع للمطالب العاجلة لذوى الهمم

image description

الباز يفك شفرة عوالم هيكل «بصراحة»

image description

الأهالى يضبطون لص دراجات بخارية بكفرالبطيخ فى دمياط

الأكثر قراءة

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

بعد طرده أمام المصري.. فرجاني ساسي مهدد بالغياب عن الزمالك 8 أشهر

تسريب يفضح المقاول الهارب محمد علي: «قطر بتحبني وهتدفع» (فيديو)

تفاصيل مفاوضات بيراميدز مع فايلر.. ورد المدرب وقيمة راتبه

إنفوجراف

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

نجم الساعة

منذر رياحنة: أحلم بتجسيد عمر المختار وجيفارا وفيلمى الجديد «حصار جهنم» يشبه «Avatar»

منوعات

كيف تحضر فنجان قهوة صحي؟

لماذا يعاني الكثيرون من صرير الأسنان؟

السكتة الدماغية قد تكون العارض الأول لـ«كوفيد-19»

«الصيام المتقطع» ليس الطريق الصحيح لإنقاص الوزن

أيام زمان

«هاجمونى عندما قدمت محمود حميدة لأول مرة»..اعترافات محمد خان

«شمس البارودي كانت تنوي نشر كتب دينية».. اعترافات حسن يوسف

«أسرتى قالت له انتظرها حتى تكبر.. وبعدما كبرت رفضته».. اعترافات ماجدة عن الرجال

«عمالقة البحار».. قصة الفيلم الوحيد عن وحدة مصر وسوريا في العدوان الثلاثي

مقالات الرأي
ماجد حبته
عين «عريقات» تنكسر أحيانًا!
مدحت بشاى
الأب.. الحالة 915
د. محمد عفيفي
عبدالناصر فى ميزان نجيب محفوظ
جمال طه
الإشكاليات الخمس الراهنة للأزمة الليبية
المزيد

الثقافة

الحاج علي: تخفيضات كبيرة على إصدارات هيئة الكتاب بمعرض الإسكندرية

عادل حسان يشيد بعرض «أفراح القبة» في موسمه الجديد

أصغر روائي في مصر يهدي وزيرة الثقافة روايته الجديدة

وزيرة الثقافة والشريف يفتتحان معرض الإسكندرية للكتاب (صور)