بالأرقام.. كم بلغ حجم التنمية فى سيناء منذ حرب أكتوبر؟

مرّ 47 عامًا على تحرير أرض سيناء من قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال حرب 6 أكتوبر عام 1973، وهي الفترة التي شهدت فيها أرض سيناء تنمية ومشروعات عديدة من أجل تحويلها من مدينة هالكة بالحرب إلى أرض الفيروز.ومع اقتراب ذكرى حرب أكتوبر الـ47، ترصد "الدستور" في التقرير التالي أهم مشروعات التنمية التي وقعت على أرض سيناء وفرص تشغيل الشباب بها، والاستثمارات التي شهدتها أرض الفيروز خلال الـ6 سنوات الماضية.وتم إنفاق 600 مليار جنيه على البنية الأساسية لتنمية سيناء خلال الست سنوات الفائتة، وتنوعت بين مشروعات قومية، واستثمارات ضخمة وتوفير فرص عمل للشباب من أهالي سيناء على أرض الفيروز.في عامي 2019 2020 بلغت مشروعات الخطة الاستثمارية لمحافظة جنوب سيناء حوالي 288 مليون جنيه، بينما شمال سيناء بلغت 261 مليون جنيه، من أجل تنفيذ مشروعات استثمارية بها، فيما كان إجمالي الاستثمارات خلال آخر عامين 7 مليارات جنيه.وكان للصرف الصحي نصيب كبير من التنمية في سيناء، حيث تم أثناء تلك السنوات الانتهاء من مشروعات لمياه الشرب والصرف الصحي تصل إلى 50 مليون دولار، من أجل تنمية مياه الشرب لأهالي سيناء.وعلى صعيد الكهرباء تم اعتماد مبلغ 74 مليون جنيه لمشروعات الكهرباء للعام المالي الجاري، و44 مليون جنيه لمشروعات تحسين البيئة، ورفع نصيب سيناء من الدخل القومي لـ 4.5%.وتشهد سيناء حاليًا أحد أضخم مشروعاتها، هي محطة مياه من المقرر أن تكون أكبر محطة مياه في الشرق الأوسط على ساحل العريش، حيث تنتج في المرحلة الأولى 100 ألف متر مياه في اليوم، وسيتم الانتهاء منها بعد 4 سنوات.وخلال تلك السنوات تم تنفيذ مدن جديدة في سيناء، مثل مدينة سلام أو بئر العبد الجديدة، وهي المدن التي تمثل رأس حربة للتنمية في سيناء، وبموجبها تم توفير توفير 2 مليون فرصة عمل، وضخ استثمارات بنحو 20 مليار دولار.كما وضعت منذ 6 سنوات خطة لتنفيذ 312 مشروع على يد الهيئة الهندسية بسيناء بتكلفة 199 مليار جنيه تم الإنتهاء من 171 مشروعًا منها.وعلى صعيد التعليم، فهناك تنمية شديدة شملت البنية التعليمية في سيناء منذ الحرب، حيث تم تحويل معهدين فنييْن صناعييْن في شمال سيناء يتبعان الكلية التكنولوجية في بورسعيد إلى جامعة تكنولوجية، وتوفير أراضي من أجل إنشاء جامعات في محافظة سيناء، والمدارس أيضًا تم تنفيذ ما يقرب من 50 مشروع رفع كفاءة المدارس وإنشاء المزيد منها.وطوال تلك الأعوام تم تنفيذ أكثر من 17 نقطة اتصال تربط سيناء بالضفة الغربية والمحافظات، إلى جانب إنشاء 15 مستشفى ووحدة صحية ومخزن أدوية، وانتهت من إنشاء وتطوير 9 مستشفيات، وجار العمل في الباقي.وكان للتنمية الصناعية نصيب كبير حيث تم إنشاء 24 طريقًا بإجمالي أطوال 1922 كم، كذلك تنفيذ 5 مشروعات، بإجمالي عدد 80995 وحدة سكنية، و400 بيت بدوي، منها إنشاء تجمعات عمرانية جديدة منها مدينة رفح الجديدة، كما تم تنفيذ 4 مشروعات فى مجال التنمية الصناعية.أما التربية الرياضية لم تسقط من ذاكرة التطوير، حيث تم رفع كفاءة 35 مركز شباب، وإنشاء 9 مراكز أخرى، وإنشاء 19 مشروع في مجال المنشأت الرياضية والثقافية، إلى جانب 11 مشروع فى مجال التنمية الزراعية للاستفادة من الموارد المائية في الزراعة بطاقة إنتاجية 6 ملايين م3 مياه.