معرض الإسكندرية للكتاب يستقبل جمهوره بالإجراءات الاحترازية

استقبل معرض الإسكندرية للكتاب زواره اليوم بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بأرض كوتة بالأزاريطة.بالإجراءات الاحترازية افتتحت أبواب المعرض أمام جمهوره، حيث شدد القائمون عليه بضرورة ارتداء الكمامات الطبية وقياس درجات الحرارة، كما حرص المعرض على استقبال نسبة حضور محددة، مرورا ببوابات التعقيم الذاتي للحد والوقاية من انتشار وباء كورونا "كوفيد-١٩".ويفتتح المعرض أبوابه للجمهور يوميا من ١١ صباحا إلى ١٠ صباحا عدا يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة في الواحدة ظهرا ليستمر حتى يوم ١٠ أكتوبر.ونسقت الهيئة العامة للثقافة مع وزارة الصحة من خلال مديرية الصحة بالإسكندرية لتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مع تواجد فريق من الطب الوقائي لمتابعة إجراءات السلامة.من جانبه، قال محمد منير المتحدث الإعلامي لوزارة الثقافة، إن استقبال الزائرين يكون بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، من خلال كروت للزائرين لمعرفة عدد الزائرين لمنع التزاحم.وأضاف «منير» أنه تم توسيع الممرات بين دور العرض والنشر للكتب، للحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم، لتكون ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.