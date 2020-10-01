أمينة خليل تصور «وقفة رجالة» فى البحر الأحمر

تصور الفنانة أمينة خليل مشاهدها فى أحدث بطولاتها السينمائية «وقفة رجالة»، المقرر عرضه بداية العام المقبل، وذلك فى محافظة البحر الأحمر، بصحبة عدد كبير من النجوم من بينهم ماجد الكدوانى وسيد رجب وبيومى فؤاد، فى الوقت الذى تلقت فيه عرضًا جديدًا لمسلسل لم تحسم موقفها منه بعد. وتعيش «أمينة» حاليًا حالة من النشاط، إذ انتهت مؤخرًا من تصوير فيلم «حظر تجول» وتنتظر عرضه فى الدورة الجديدة من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى مع الفنانة إلهام شاهين. كما تنتظر الفنانة الخريطة النهائية للدخول إلى مواقع تصوير فيلم «أهل الكهف» مع حسن الرداد ومحمد ممدوح.

ويتبقى للفنانة مشاهد معدودة من فيلمها الجديد «كيرة والجن» مع أحمد عز وكريم عبدالعزيز تنتهى منها خلال أيام، كما قاربت على الانتهاء من تصوير دورها فى فيلم «قمر ١٤»، حيث تشارك فى بطولة إحدى قصص العمل مع الفنان خالد النبوى وعدد كبير من النجوم.

ودخلت «أمينة» دائرة الترشيحات بقوة فى مسلسل «الملك» مع عمرو يوسف للعرض خلال الموسم المقبل وتحدد موقفها خلال الأيام المقبلة.

