الشيخ نواف.. رجل النهضة العسكرية يقود البلاد فى ظرف تاريخى

تقلد ولى العهد، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، منصب أمير الكويت، خلفًا للأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، الذى توفى الثلاثاء الماضى عن عمر ناهز ٩١ عامًا فى أحد المستشفيات بالولايات المتحدة خلال خضوعه للعلاج.وتنص المادة الرابعة من الدستور الكويتى والمادة الأولى من قانون توارث الإمارة على أن «الكويت إمارة وراثية فى ذرية مبارك الصباح»، فيما تنص المادة الرابعة من قانون توارث الإمارة على أنه «إذا خلا منصب الأمير نودى بولى العهد أميرًا».ولد الشيخ نواف فى ٢٥ يونيو عام ١٩٣٧ بمدينة الكويت، وهو الابن السادس لحاكم الكويت العاشر الشيخ الراحل أحمد الجابر المبارك الصباح، الذى حكم الكويت منذ ١٩٢١ حتى ١٩٥٠، ونشأ فى قصر دسمان، وهو بيت الحكم فى الكويت خلال إمارة والده جابر الأحمد الصباح ما بين عامى ١٩٢١-١٩٥٠.تلقى تعليمه فى مدارس الكويت المختلفة، إذ درس فى مدارس حمادة وشرق والنقرة، ثم فى المدرسة الشرقية، إضافة إلى تحصيله فى المدرسة المباركية، وهى أول مدرسة فى تاريخ الكويت، درس فيها معظم شيوخ الأسرة الحاكمة الذين تولوا مقاليد الحكم فى البلاد بعد ذلك، كحال أخويه جابر وصباح، وسعد العبدالله وجابر العلى وسالم العلى، ثم واصل دراسته فى مراكز مختلفة من الكويت.وذكر موقع «ديوان» أن ولى العهد الشيخ نواف متزوج ولديه ٤ أولاد، هم «أحمد» من مواليد ١٩٥٦، و«فيصل» ولد فى ١٩٥٧، وهو وكيل وزارة الداخلية لشئون الأمن العام، و«عبدالله» ولد عام ١٩٥٨، و«سالم» ولد عام ١٩٦٠، وهو رئيس جهاز أمن الدولة.وتولى الشيخ نواف، الذى يبلغ من العمر ٨٣ عامًا، عدة مناصب رسمية ووزارية، بينها وزير الداخلية ووزير الدفاع، حيث بدأ عمله السياسى محافظًا لحولى فى عام ١٩٦٢ لمدة ١٦ عامًا، ثم أصبح وزيرًا للداخلية فى عام ١٩٧٨، ووزيرًا للدفاع فى عام ١٩٨٨.كما تولى الشيخ نواف وزارة الشئون الاجتماعية والعمل فى عام ١٩٩١، ثم أصبح نائبًا لرئيس الحرس الوطنى فى ١٩٩٤، وعاد لتولى وزارة الداخلية مجددًا فى ٢٠٠٣، ثم أصبح وليًا للعهد فى ٢٠٠٦.وتولى منصب ولى العهد منذ ١٤ عامًا، إذ أصدر الأمير قرارًا بتزكيته فى ٧ من فبراير ٢٠٠٦، أى بعد أسبوع من تولى الأمير الحكم، وبايعه أعضاء مجلس الأمة فى جلسة خاصة، حسبما ينص دستور البلاد.واهتم الشيخ نواف بتعزيز قدرات البلاد العسكرية خلال توليه حقيبة الدفاع، فقد طور العمل بشقيه العسكرى والمدنى فى الوزارة، وعمل على تحديث وتطوير معسكرات الدفاع ومدها بجميع الأسلحة والآليات الحديثة، كما أوفد البعثات إلى الدول الصناعية العسكرية للتدرب على قيادة الطائرات العسكرية وجميع أنواع الأسلحة.كما عمل الشيخ نواف على تطوير المنظومة العسكرية للحرس وجعله الذراع اليمنى للقوات المسلحة، وأرسى خطط التطوير فى الحرس الوطنى، كما أرسل العديد من منتسبى الحرس الوطنى للخارج فى بعثات ودورات عسكرية متطورة، وعمل على ترغيب الشباب الكويتى للانخراط فى سلك الحرس الوطنى.ومن إنجازاته: الإسهام فى دعم وبناء التكامل الأمنى فى دول مجلس التعاون الخليجى والدول العربية، والعمل بسياسة الإحلال بوزارة الداخلية، حيث أفسح المجال للخبرات الشابة من الكويتيين لإحلالهم محل كبار السن وذلك لضخ الدماء الجديدة بالوزارة والاستفادة من طاقات الشباب، وإنشاء إدارة شئون المختارين، وإدارة شئون الانتخابات.ويتوقع أن ملف العلاقات الخارجية سيكون من ضمن أبرز أولويات أمير البلاد الجديد، إذ تأتى وفاة أمير الكويت فى وقت تشهد فيه منطقة الخليج تغيرات كبرى، فالأزمة الخليجية لا تزال مستمرة منذ أكثر من ثلاثة أعوام، والكويت وسلطنة عمان لم تنضما إلى مصر والسعودية والبحرين والإمارات فى مقاطعة قطر، كذلك لم تنضم الكويت إلى البحرين والإمارات فى التطبيع مع إسرائيل. كما تشهد المنطقة توترًا متزايدًا فى العلاقات بين السعودية وإيران.ومن المتوقع أن يواصل الشيخ نواف سياسة سلفه القائمة على الوساطة بين الفرقاء المتنازعين، إذ إن الكويت تجنبت الانخراط فى النزاعات الإقليمية وبقيت تدعو لحلها سلميًا.ومن الأوسمة التى حصل عليها الشيخ نواف الأحمد: وسام طوق الاستحقاق المدنى من إسبانيا فى ٢٣ مايو ٢٠٠٨، ومن الأرجنتين حصل على وسام المحرر الجنرال سان مارتن فى ١ أغسطس ٢٠١١.