الفائزون بمسابقة «أفكار الضرائب»: نسهم فى جمع 100 مليار سنويًا

أحمد أبوكب: تشجيع المواطن على إرسال الفواتير عبر «تطبيق موبايل»

سارة نورالدين: القضاء على الفساد من خلال التحصيل الإلكترونى

سهام فاروق: استخدام التكنولوجيا والبحث عن ممولين وتطوير العنصر البشرى

عصام موسى: ضريبة على «تجارة الأونلاين».. ومعايير لتصنيف الشركات

محمد فضالى: إلزام مستوردى المناطق الحرة بدفع رسوم التداول

إبراهيم رمضان: جمع حق الدولة من خلال الـ«Credit Card» و«ماكينات البيع»

أطلق الدكتور محمد معيط، وزير المالية، فى مارس الماضى، مبادرة بعنوان «فكرتك مصلحتك»، وهى عبارة عن مسابقة بحثية بين العاملين الشباب فى الوزارة، لتقديم أفكار ابتكارية تسهم فى رفع كفاءة التحصيل الضريبى والالتزام طواعية بسداد حق الدولة.وأعلنت «المالية»، قبل أيام، عن فوز ١١ موظفًا بالمراكز الـ١٠ الأولى، تنوعت أفكار أبحاثهم حول مواجهة التحديات والمشكلات فى مجال التحصيل الضريبى، ومنح «معيط» أول ٣ من الفائزين جوائز مالية قيمة كل منها ٢٥ ألف جنيه، كما منح مكافأة مالية استثنائية قدرها ١٠ آلاف جنيه للفائز من الرابع إلى العاشر.«الدستور» تلتقى فى السطور التالية عددًا من هؤلاء الفائزين، لاستعراض الأفكار الإبداعية التى طرحوها فى أبحاثهم لحل المشكلات الضريبية، وزيادة حصيلة الدولة من الضرائب، إلى جانب الحد من حالات التهرب.واجه أحمد رشدى أبوكب، مأمور فى إدارة الفحص الضريبى بمحافظة السويس، الحاصل على المركز الأول فى مسابقة «فكرتك مصلحتك»، العديد من المشكلات اليومية، أثناء عمله مأمورًا لدى إحدى مأموريات القيمة المضافة.لذلك حاول «رشدى» دائمًا البحث عن حلول جديدة قابلة للتنفيذ، وحل هذه المشكلات بأقل خسائر ممكنة، وبالشكل الذى يمكنه من مساعدة ودعم الممول، والحفاظ على حقوق الدولة ومصلحة الضرائب، على حد سواء.وعندما سمع عن مسابقة «فكرتك مصلحتك»، التى تستهدف تقديم الحلول والمقترحات لتحسين وتطوير عمل المنظومة الضريبية، لم يتردد مطلقًا عن التقديم فيها، بالأفكار والحلول التى طالما حلم بتنفيذها وتطبيقها، لتحقيق النجاح لمأموريته بمحافظة السويس ولمصلحة الضرائب بشكل عام، وفق ما قاله لـ«الدستور».وأضاف: «تقدمت بأكثر من فكرة، جميعها نال إعجاب وزير المالية ولجنة تحكيم المسابقة، وهو ما جعلنى أتوقع الفوز بالمسابقة، الأمر الذى تحقق فى النهاية بحصولى على المركز الأول». وأوضح أن فكرته الرئيسية كانت حول التصنيف الضريبى، وقامت على مبدأ التفرقة بين الممولين، أى وضع تصنيف لكل ممول حسب التزامه بدفع الضرائب، وكلما التزم المواطن مُنح تصنيفًا أكبر، وفى مقابل ذلك يحصل على مميزات وحوافز تشجعه على الاستمرار فى التزامه بدفع الضرائب فى إطار القانون.وتقدم الحاصل على المركز الأول فى مسابقة «فكرتك مصلحتك» بفكرة أخرى عنوانها «مبادرة شاركنى»، وهى توفر إحكامًا جيدًا لمنظومة الضرائب ككل، وتشجع المواطن على أداء دور مأمور الضرائب، من خلال تصوير كل فاتورة شراء يحصل عليها، وإرسالها إلى المصلحة عن طريق «تطبيق موبايل» يتم إنشاؤه، أو موقع على الإنترنت تديره المصلحة، بهدف التحقق من تحصيل وزارة المالية جميع القوائم والفواتير التى سجلها الممول وعدم تهربه من دفعها.قبل إعلان نتائج الجائزة، لم تتوقع سارة نورالدين، خريجة «الشعبة الإنجليزية» بكلية التجارة جامعة عين شمس، العاملة فى مصلحة الضرائب، أن تكون على موعد مع تحقيق حلمها فى نشر بحثها حول آلية مكافحة التهرب الضريبى، بل وإمكانية تطبيقه على أرض الواقع.وقالت «سارة» إن فكرة البحث، التى حصلت من خلالها على التكريم والفوز بالمسابقة، تقوم على تحصيل الضرائب إلكترونيًا، بما يسهم فى مكافحة التهرب الضريبى والقضاء على الفساد وتحقيق العدالة.وأضافت أن ذلك يتحقق من خلال «ميكنة» الإجراءات، بما يساعد العاملين فى مصلحة الضرائب على فحص العديد من الملفات فى وقت قصير، عن طريق منظومة إلكترونية لا يمكن التلاعب بها من خلال أى موظف غير سوى، معربة عن أملها فى تنفيذ هذه الفكرة على أرض الواقع، بالتعاون مع وزارة المالية.تقدمت سهام فاروق، الحاصلة على المركز الثالث، إلى المسابقة بخطة قائمة على ٤ محاور أساسية ترى أهمية تكاملها وتنفيذها لتطوير المنظومة الضريبية، وهى: تطوير العنصر البشرى بمصلحة الضرائب، واستخدام أحدث النظم التكنولوجية لتطوير المنظومة الضريبية فى ضوء أفضل التجارب الدولية، والبحث عن ممولين جدد، ومكافحة التهرب الضريبى بأيسر الطرق.وقالت «سهام» إن هذه المقترحات تساعد على علاج مشكلة التهرب الضريبى، من خلال تطبيق نظم حوافز ضريبية جديدة وجذابة، والاعتماد على بعض الأدوات التى وضعتها منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية «OECD»، وأدت إلى تحقيق مستويات عالية جدًا من الالتزام الضريبى طواعية عند التطبيق العملى، مشيرة إلى زيادة نسبة الامتثال الضريبى ٩٥٪ لدى الدول التى استخدمت هذه الأدوات.وأوضحت أن من بين تلك الأدوات: خصم الضريبة من المصدر، والحوافز الضريبية التى تُقدم للعملاء وممولى الضرائب عند استخدام وسائل المدفوعات التكنولوجية الحديثة بدلًا من الدفع النقدى.وكشفت عن إعدادها خطة تنفيذية مقترحة تتضمن العديد من الأفكار والبدائل التى من شأنها خلق منظومة متكاملة ومتجانسة يستفيد منها الجميع، سواء المواطن العادى أو المستهلك أو الممولين، بما يصب فى النهاية بالخزانة العامة للدولة، واعدة بإعلان كل تفاصيل الخطة المقترحة خلال الأيام المقبلة، بعد مناقشتها واعتمادها من وزير المالية، ورئيس مصلحة الضرائب، حال الموافقة على تنفيذها.وعُينت سهام فاروق فى مكتب وزير المالية عام ٢٠١٢، كونها من أوائل الخريجين فى ٢٠١٢، وعملت فى الإدارة العامة للموازنة بقطاع مكتب الوزير، ثم كمساعد تقنى لرئيس وحدة المالية العامة بجانب عملها بالمكتب الإعلامى، ثم منسق عام لوحدة المالية العامة منذ عام ٢٠١٨، تحت إشراف نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى.وحصلت على ماجستير إدارة الأعمال «MBA» فى المحاسبة وإدارة المخاطر عام ٢٠١٩، ثم تخصصت فى إدارة الأعمال الحكومية عام ٢٠٢٠.رأى الدكتور عصام موسى، مدير إدارة رد الضريبة بمصلحة الضرائب، الفائز بالمركز العاشر «مكرر»، أن المشكلة الأساسية التى تواجه مصر فى مسألة الضرائب هى ضعف الحصيلة الضريبية مقارنة بالناتج المحلى، مشيرًا إلى أنها أقل من ١٤٪ من هذا الناتج، علمًا بأن المتوسط العالمى ١٨٪.لذلك استهدف البحث الذى تقدم به «موسى» زيادة الحصيلة الضريبية السنوية، بما يتوافق مع استراتيجية وزارة المالية و«رؤية مصر ٢٠٣٠»، وذلك عبر مجموعة من الإجراءات، على رأسها إدراج المزيد من الأفراد فى القاعدة الضريبية، بفرض «ضريبة الدخل الشخصى» على بعض المهن، مثل الأطباء والمحامين والمحاسبين.وأضاف مدير إدارة رد الضريبة بمصلحة الضرائب: «المحاور تتضمن أيضًا إلغاء الحوافز الضريبية الواسعة، مثل تلك التى منحها قانون الاستثمار للشركات العاملة بنظام المناطق الحرة، وتفعيل قانون فرض الضريبة على الأرباح الرأسمالية ومكاسب الأسهم، سواء كانت مقيدة أو غير مقيدة بالبورصة، مع تبسيط إجراءات التحصيل وتوحيد المعاملة الضريبية».وتابع: «علينا أيضًا وضع نظام ضريبى مبسط للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، مع استخدام عدة معايير لتصنيف الشركات، لمنع الشركات الكبيرة من إدراج نفسها بصفة مغايرة، بالإضافة إلى إعادة هيكلة ودمج ضرائب الدخل والقيمة المضافة وفقًا لهيكل وظيفى جديد، وتقليص عدد الإدارات المتشابهة وتوحيد الإجراءات». ودعا كذلك ضمن محاور بحثه إلى فرض ضريبة على «التجارة الإلكترونية»، لأن الحاجة أصبحت ملحة لفرض ضرائب على هذا النوع من التجارة، بهدف تحقيق التوازن المطلوب اقتصاديًا.وتوقع أن تنجح هذه الخطة فى تحقيق طفرة كبيرة فى الحصيلة الضريبية السنوية، سواء فى ضرائب الدخل أو ضرائب القيمة المضافة، بزيادة سنوية تقدر بنحو ١٠٠ مليار جنيه، ما يسهم فى تقليل عجز الموازنة.«بحثى سيُدر على الدولة ٢ مليار جنيه قابلة للزيادة».. بهذه الكلمات بدأ محمد فضالى، رئيس وحدة القيمة المضافة بمركز خدمات المستثمرين بمحافظة بورسعيد، الفائز بالمركز الثانى فى المسابقة، حديثه عن أسباب فوزه.وقال «فضالى» إن محاور المسابقة تضمنت كيفية العمل على زيادة الحصيلة، ومكافحة التهرب الضريبى، لذلك قدم بحثين يساعدان فى زيادة التحصيل ووقف نزيف المبالغ الضائعة على الدولة، مع الحرص على أن يكونا قابلين للتطبيق العملى على أرض الواقع.وأضاف أن البحثين سلطا الضوء على أسواق المنطقة الحرة فى بورسعيد، وكيفية تعظيم الاستفادة من حجم التجارة فى هذه المنطقة، وتحصيل الضرائب والرسوم منها بما لا يخالف القانون.وأوضح أن الأول تضمن إلزام المستوردين بالتسجيل فى القيمة المضافة ودفع الضرائب المستحقة للدولة، وذلك عن حجم التداول والتجارة، مبينًا أن القانون أعفى الاستيراد فى المنطقة الحرة من الضرائب، لكن التجارة غير معفية، وهذا ما سلط البحث الضوء عليه، خاصة أنه يدر على الدولة نحو ٢ مليار جنيه سنويًا قابلة للزيادة.أما البحث الثانى فتضمن- وفقًا لـ«فضالى»- وضع معدلات وشروط محددة على التأمين ضد المخاطر البحرية على السلع المستوردة، بهدف مواجهة التلاعب فى مبالغ بوليصة التأمين، مضيفًا: «ولأن المخاطر البحرية ازدادت مؤخرًا، فمن الطبيعى أن يزداد د معها حجم التأمين وبالتالى التحصيل الضريبى».استطاع المهندس إبراهيم رمضان الحصول على المركز الرابع فى المسابقة من خلال فكرة قائمة على تطبيق آلية «الدفع المجزأ» لتعظيم حصيلة ضريبة القيمة المضافة، وذلك من خلال الدفع غير النقدى عبر البطاقات المخصصة ذلك.وشرح «رمضان» فكرته قائلًا: «إذا دخل مواطن مطعمًا وأكل بـ١١٤ جنيهًا، فإنه سيدفع من خلال Credit Card، ليأخذ صاحب المحل عن طريقها ١٠٠ جنيه، وتذهب الـ١٤ أخرى تلقائيًا لمصلحة الضرائب، أما المواطن الذى سيدفع كاش، فسيكون لدى صاحب المحل ماكينة يحصل على حقه من خلالها، بينما تخصم الـ١٤ جنيهًا ضريبة من رصيده فيها».وأشار إلى أن هذه الفكرة لا تُطبق للمرة الأولى، بل موجودة فى رومانيا منذ ٢٠١٧، وبولندا منذ ٢٠١٨، مضيفًا: «فى مصر توجد عدة بنوك تصدر ماكينات الدفع الإلكترونى Payment، وهى CIB وQNB ومصر والقاهرة والإسكندرية، وكل تاجر أو مقدم خدمة ستكون لديه تلك الماكينة المزودة بكارت، فإذا تسلم التاجر أموالًا نقدية من المستهلك، يضع الكارت فيخصم منه المبلغ الضريبى المستحق».ورأى أن المعوقات التى تواجه المقترح تتمثل فى ثقافة المواطن وموظف الضرائب والتاجر «الممول»، ومدى إمكانية تحويل جميع المعاملات المالية إلى غير نقدية، على الرغم من أن أزمة فيروس «كورونا المستجد» تفرض ذلك بصورة كبيرة.واستعرض «رمضان» الخطوات التى مرت بها المسابقة، قائلًا إن فكرتها جاءت خلال أحد اللقاءات مع العاملين بمصلحة الضرائب، بعد أن اقترح أحدهم استقبال وزارة المالية أفكارًا إبداعية من الموظفين، كونهم الأكثر قربًا من طبيعة العمل وتحدياته، وقادرين على وضع مقترحات تناسب مجال عملهم، ومن هنا تحولت المبادرة إلى مسابقة تحمل اسم «فكرتك مصلحتك». وأضاف: «تم استقبال كل المقترحات والأفكار، وقررت اللجنة المنظمة للحدث مد فترة التقديم شهرًا إضافيًا بسبب ظروف كورونا، وذلك حتى ٣٠ أبريل الماضى، وصولًا إلى إعلان النتيجة منذ أسبوع تقريبًا»، مشيرًا إلى إصدار وزير المالية قرارًا بدخول الفائزين الـ١١ فى «مجموعات عمل»، تمهيدًا لتنفيذ أفكارهم عمليًا.