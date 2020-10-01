رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 01 أكتوبر 2020 الموافق 14 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

جمارك قسطل تضبط محاولة تهريب خصل شعر طبيعي وبواريك

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 07:07 م
تهريب خصل شعر طبيعي
تهريب خصل شعر طبيعي
راندا التوني
طباعة
ضبط رجال الجمارك بالوردية الثانية بمنفذ قسطل البرى برئاسة سلامة هلالى مدير الجمرك، محاولة تهريب كمية من خصل وبواريك الشعر الطبيعى بالمخالفة لقانون الحجر الصحى رقم 44 لسنة 1955 وتعديلاتة وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975، فبناءا على مذكرة سرية مقدمة من سامح رضا بمكافحة التهرب الجمركي وماركو جرجس بالأمن الجمركي والرائد أحمد حسن بدوي رئيس مباحث قسطل مفادها اعتزام (ا.م.أ) سوداني الجنسية سائق أحد الأتوبيسات القادمة من السودان تهريب أصناف مخالفة داخل 5 حقائب.

وبالعرض على سلامة هلالي مدير الجمرك، قرر تشكيل لجنة من حسن عبدالمقصود ومحمود أبوالنصر ومحمد محمود مأموري الحركة ومينا ناجي مأمور التعريفة لتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 600 باروكة شعر طبيعى و10100 خصلة شعر طبيعى و60 قصة شعر داخل حقائبه الشخصية، وبلغت قيمة التعويضات الجمركية المستحقة 2 مليون و124 ألف جنيه.

وقرر أحمد جعفر مدير عام جمارك أسوان اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي برقم 6 لسنة 2020، يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية وإحباط محاولات التهرب الجمركي.
جمارك قسطل تضبط محاولة تهريب خصل شعر طبيعي وبواريك
جمارك قسطل تضبط محاولة تهريب خصل شعر طبيعي وبواريك
جمارك قسطل تضبط محاولة تهريب خصل شعر طبيعي وبواريك
جمارك قسطل تضبط محاولة تهريب خصل شعر طبيعي وبواريك

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رسميا.. الأهلى يعلن موسيمانى مديرًا فنيًا خلفا لـ «فايلر»

ماهو موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الرابعة

تفاصيل مفاوضات بيراميدز مع فايلر.. ورد المدرب وقيمة راتبه

حقيقة محاولة حياة الدرديرى الانتحار بتناول صبغة للشعر

الصور

image description

الأهالى يضبطون لص دراجات بخارية بكفرالبطيخ فى دمياط

image description

محافظ الدقهلية يوجه بحصر المنشآت الخاضعة لقانون تنظيم هدم المبانى

image description

انطلاق المؤتمر السنوي الـ13 لجمعية جنوب مصر للسكر والغدد الصماء بجامعة أسيوط

image description

إنشاء محطة معالجة صرف صحى ببنى غالب تخدم 11 قرية بأسيوط

image description

بمشاركة 110 طلاب.. انطلاق برنامج إعداد القادة بجامعة أسيوط

الأكثر قراءة

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

تفاصيل مفاوضات بيراميدز مع فايلر.. ورد المدرب وقيمة راتبه

حقيقة محاولة حياة الدرديرى الانتحار بتناول صبغة للشعر

استشهاد ضابط وإصابة 5 مجندين بانقلاب «لورى شرطة» فى أسيوط

إنفوجراف

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

نجم الساعة

منذر رياحنة: أحلم بتجسيد عمر المختار وجيفارا وفيلمى الجديد «حصار جهنم» يشبه «Avatar»

منوعات

لماذا يعاني الكثيرون من صرير الأسنان؟

السكتة الدماغية قد تكون العارض الأول لـ«كوفيد-19»

«الصيام المتقطع» ليس الطريق الصحيح لإنقاص الوزن

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

أيام زمان

«هاجمونى عندما قدمت محمود حميدة لأول مرة»..اعترافات محمد خان

«شمس البارودي كانت تنوي نشر كتب دينية».. اعترافات حسن يوسف

«أسرتى قالت له انتظرها حتى تكبر.. وبعدما كبرت رفضته».. اعترافات ماجدة عن الرجال

«عمالقة البحار».. قصة الفيلم الوحيد عن وحدة مصر وسوريا في العدوان الثلاثي

مقالات الرأي
ماجد حبته
عين «عريقات» تنكسر أحيانًا!
مدحت بشاى
الأب.. الحالة 915
د. محمد عفيفي
عبدالناصر فى ميزان نجيب محفوظ
جمال طه
الإشكاليات الخمس الراهنة للأزمة الليبية
المزيد

الثقافة

شعبان يوسف: «هيكل لو لم يكن صحفيًا لكان روائيًا»

بدء حفل توقيع «هيكل.. المذكرات المخفية» لـ«الباز» بمؤسسة بتانة

بث مباشر.. حفل توقيع «هيكل.. المذكرات المخفية» لمحمد الباز بدار «بتانة»

عبد الدايم: معرض الإسكندرية للكتاب الأول عربيًا وإفريقيًا بعد جائحة كورونا