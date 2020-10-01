جمارك قسطل تضبط محاولة تهريب خصل شعر طبيعي وبواريك

ضبط رجال الجمارك بالوردية الثانية بمنفذ قسطل البرى برئاسة سلامة هلالى مدير الجمرك، محاولة تهريب كمية من خصل وبواريك الشعر الطبيعى بالمخالفة لقانون الحجر الصحى رقم 44 لسنة 1955 وتعديلاتة وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975، فبناءا على مذكرة سرية مقدمة من سامح رضا بمكافحة التهرب الجمركي وماركو جرجس بالأمن الجمركي والرائد أحمد حسن بدوي رئيس مباحث قسطل مفادها اعتزام (ا.م.أ) سوداني الجنسية سائق أحد الأتوبيسات القادمة من السودان تهريب أصناف مخالفة داخل 5 حقائب.وبالعرض على سلامة هلالي مدير الجمرك، قرر تشكيل لجنة من حسن عبدالمقصود ومحمود أبوالنصر ومحمد محمود مأموري الحركة ومينا ناجي مأمور التعريفة لتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 600 باروكة شعر طبيعى و10100 خصلة شعر طبيعى و60 قصة شعر داخل حقائبه الشخصية، وبلغت قيمة التعويضات الجمركية المستحقة 2 مليون و124 ألف جنيه.وقرر أحمد جعفر مدير عام جمارك أسوان اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي برقم 6 لسنة 2020، يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية وإحباط محاولات التهرب الجمركي.