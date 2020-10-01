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الخميس 01 أكتوبر 2020 الموافق 14 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ملابسات مقتل مهندس بأكتوبر.. ممزق بـ30 طعنة

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 09:00 م
الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية
ندى حمدي
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تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة جهودها، لكشف ملابسات العثور على جثة مهندس ممزقة داخل شقته بمدينة ٦ أكتوبر، لتحديد هوية الجاني، والدافع وراء ارتكاب الجريمة.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن بلاغا ورد لقسم شرطة أكتوبر أول بالعثور على جثة لرجل خمسيني داخل شقته، وانتقلت على الفور قوة أمنية برئاسة المقدم إسلام المهداوي رئيس مباحث أكتوبر أول لمسرح الجريمة، وتبين من الفحص تمزيق جثة المجني عليه بطعنات قاربت على ٣٠ طعنة في جميع أنحاء الجسد.

وتبين من المعاينة الأولية وجود بعثرة بمحتويات الشقة وآثار دماء في جميع أنحاء الشقة، وأفادت التحريات بقيادة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، واللواء عاصم أبوالخير مدير المباحث الجنائية أن المجني عليه مهندس يقيم بمفرده بالشقة التي استأجرها منذ عدة أشهر بعد انفصاله عن زوجته.

ويعكف فريق البحث برئاسة العقيد فوزي عامر مفتش مباحث قطاع أكتوبر على مناقشة جيران القتيل وفحص كاميرات المراقبة بمحيط العقار مسرح الجريمة لبيان مدى رصد دخول أو خروج لشخص في وقت معاصر لوقوع الجريمة.

تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

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