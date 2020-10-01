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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

وزيرة الثقافة والشريف يفتتحان معرض الإسكندرية للكتاب (صور)

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 09:55 م
الدكتورة إيناس عبد
الدكتورة إيناس عبد الدايم
جمال عاشور - هبة عويضة
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افتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، يرافقها اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والدكتور هيثم الحاج علي، رئيس هيئة الكتاب، وبعض قيادات الوزارة، معرض الإسكندرية للكتاب، الذي يعد الأول بعد توقف معارض الكتب داخليا وخارجيًا بسبب فيروس كورونا.

وتفقدت الوزيرة أجنحة معرض الكتاب، وأشادت بمعروضات هيئة الكتاب وقصور الثقافة، مؤكدا على أن الثقافة والكتاب هما السلاح الأقوى في مواجهة التطرف والإرهاب، والأفكار الظلامية.

المعرض يشارك فيه 95 ناشرا، إلى جانب قطاعات الوزارة، ومكتبة الإسكندرية، مؤسسة دار المعارف، مؤسسة الأهرام، لافتا إلى أن المعرض يقام على مساحة 4200 متر مربع، والهيئة تشارك في المعرض بـ 1725 عنوانًا، و100 عنوانًا من مكتبة الأسرة، بخلاف المجالات والسلاسل، وستقدم الهيئة تخفيضات على إصدارات الهيئة.

وشهد معرض الإسكندرية للكتاب، قبيل انطلاق الإفتتاح الرسمي للمعرض، إقبال كبير من الجمهور، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتضمنت الإجراءات الاحترازية وضع غرفة التعقيم لاستقبال رواد المعرض مع الالتزام بارتداء الكمامات الطبية وقياس درجة الحرارة لجميع الزائرين.

ومن أحدث إصداراتها بمختلف السلاسل والمجالات، وسيتم عمل تخفيضات وخصومات هائلة، ويضم المعرض إصدارات "سبع سنوات في طيبة" للواء سمير فرج، "أبو بكر الصديق والصديق"، "قصور مصر"، "تاريخ العلوم في الحضارات القديمة"، "تحرير العقل"، "عطيل"، "ميراث مصر الأسطورى"، "المجموعات الشعرية" وديع سعادة، "مسرح برنارد شو"، وغيرها من العناوين، بالإضافة إلى كتب الأطفال، وجناح كتب مكتبة الأسرة والكتب المخفضة.
الدكتورة إيناس عبد الدايم،
وزيرة الثقافة والشريف يفتتحان معرض الإسكندرية للكتاب (صور)
الدكتورة إيناس عبد الدايم،
وزيرة الثقافة والشريف يفتتحان معرض الإسكندرية للكتاب (صور)
الدكتورة إيناس عبد الدايم،
وزيرة الثقافة والشريف يفتتحان معرض الإسكندرية للكتاب (صور)
الدكتورة إيناس عبد الدايم،
وزيرة الثقافة والشريف يفتتحان معرض الإسكندرية للكتاب (صور)

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