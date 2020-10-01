إحالة 3 للجنايات بتهمة قتل صاحب شركة وسرقة 300 ألف جنيه

أمرت نيابة القاهرة الجديدة الكلية، اليوم الخميس، بإحالة ٣ متهمين لمحكمة الجنايات لاتهامهم بقتل صاحب شركة مقاولات وسرقة ٣٠٠ ألف جنيه من خزانته بمدينة بدر.ووجهت النيابة للمتهمين تهمة قتل المجني عليه "عبدالسلام.ع" صاحب شركة عمدا مع سبق الإصرار والترصد بهدف سرقته.وذكر قرار الإحالة أن المتهمين هم "تامر. م، يحيى. إ، محمد. خ" عاطلين وأقروا بارتكابهم جريمة قتل المجني عليه بهدف سرقته.كما ذكر بقرار الإحالة أن المتهم الأول كان يعمل بشركة المجني عليه وقام بطرده بعدما اشتكى من سلوكه العاملين بالشركة.وأقر المتهم الأول بأنه كان على علم بأن المجني عليه يصطحب مبالغ مالية كبيرة أثناء عودته لشقته ليلا، لذلك استعان بباقي المتهمين لتنفيذ جريمتهم وقام بقتل المجني عليه بطعنه بسلاح أبيض والتعدي عليه بآلة حادة.وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة بدر، يفيد بالعثور على جثة صاحب شركة به عدة طعنات داخل شقته، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهم وبسؤالهم أقروا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن مكان ما تبقى من مسروقات، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.