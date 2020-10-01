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الخميس 01 أكتوبر 2020 الموافق 14 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

الوطنية للانتخابات تواصل استعداداتها لانتخابات النواب

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 07:13 م
المستشار لاشين إبراهيم،
المستشار لاشين إبراهيم،
حسام محفوظ
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تواصل الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، استعداداتها لانتخابات مجلس النواب، وفتح باب الدعاية الانتخابية وتشكيل لجنة لمتابعة المخالفات.

وتستعد الهيئة لبدء مرحلة الدعاية الانتخابية بالنسبة للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، والتي تبدأ يوم 5 أكتوبر وتستمر حتى 18 أكتوبر الساعة ١٢ ظهرا.

فيما تبدأ فى المرحلة الثانية يوم 19 أكتوبر وتنتهى يوم 1 نوفمبر الساعة ١٢ ظهرا، وبالنسبة للإعادة فى المرحلة الأولى تبدأ يوم 2 نوفمبر وتنتهى الساعة 12 ظهر يوم 18 نوفمبر والمرحلة الثانية تبدأ يوم 16 نوفمبر وتنتهى الساعة 12 ظهر يوم 2 ديسمبر.

ووضعت الهيئة ضوابط خاصة فى ظل تفشى فيروس كورونا، وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعى، وأقرت ضوابط عبارة عن قيام المرشح بالدعاية عن طريق وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة واستخدام مكبرات الصوت، فيما لا يخالف القانون، ووضع لافتات فى الأماكن التى تحددها السلطة المحلية بالمحافظة.

كما يجب الالتزام فى الدعاية الانتخابية بأحكام الدستور والقانون والقرارات التى تصدر من الهيئة الوطنية للانتخابات، ويحظر التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمترشحين، أو تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو الرموز التى تدعو للتمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة أو تحض على الكراهية، أو استخدام العنف أو التهديد باستخدامه، أو استخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والمؤسسات التى تساهم الدولة فى مالها بنصيب، ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية، أو استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة.

كما يحظر إنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية، أو الكتابة بأي وسيلة على جدران المبانى الحكومية أو الخاصة، أو تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة، أو القيام بأى دعاية انتخابية تنطوى على خداع الناخبين أو التدليس عليهم بنشر أو إذاعة أخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب أو عن سلوك أحد المترشحين أو عن أخلاقه أو التشهير به من خلال الكلمات أو الصور أو المعانى أو الرموز أو الإيماءات أو حيل التعبير أو أى شكل آخر بقصد التأثير على العملية الانتخابية أو توجيه الناخبين إلى إبداء الرأى على وجه معين أو الامتناع عنه.

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