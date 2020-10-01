س وج.. كل ما تريد معرفته عن المرحلة الثانية لرصف الطرق بالمحافظات (صور)

• ما هو البرنامج القومي لتنمية وتطوير القرى المصرية؟

• ما هي آليات اختيار القرى لتنفيذ البرنامج القومي؟

• ما هي الجهة المسئولة عن إعداد خطط رصف الطرق في المحافظات؟

• نتفهم دور التنمية المحلية والنقل في إعداد المخططات لكن ماهو دور المحافظات؟

إلى أين وصلت أعمال رصف الطرق في مصر؟

• ما هي نسبة التنفيذ في مشروعات المرحلة الأولى؟

• هل هناك احصائية لعدد القرى التي تضمنتها المرحلة الأولى؟

• ما إجمالي المبالغ التي تم صرفها على تلك المشروعات؟

• هل هناك إحصائية لعدد المشروعات التي تم تنفيذها.. وإجمالي ماتم إنفاقه عليها من أموال؟

• ماذا عن مشروعات تدعيم الوحدات المحلية؟

• ما هي نتائج المرحلة الأولى من رصف الطرق؟

• ما هي خطة الحكومة في تنفيذ المرحلة الثانية لرصف الطرق؟

• ما هي ملامح المرحلة الثانية؟

• كيف يتم التعامل مع مشروعات الرصف من حيث الجودة؟

ما الغرض من إعادة تدوير كشط الأسفلت؟

أسئلة كثيرة، تدور في أذهان المواطنين، حول المشروعات الأخيرة التي تشهدها قرى ومراكز مصر، الخاصة برصف الطرق، وأعمال إعادة وتطوير شبكة النقل والمواصلات، في مصر.تزايدت الأسئلة والاستفسارات، تزامنًا مع قرب ماراثون انتخابات مجلس النواب، من خلال تضمن البرامج الانتخابية للمرشحين المحتملين للمجلس، العمل على رصف الطرق، واستخدامها كنوع من الدعاية الانتخابية.«الدستور»، توضح في السطور القادمة، حقيقة تحمل الحكومة كافة أعمال الرصف، وتوضح من المسئول عن خطط رصف الطرق وإعدادها على مستوى محافظات الجمهورية.البرنامج يهدف إلى تنمية وتطوير جميع القرى المصرية اجتماعيًا واقتصاديًا وعمرانيًا لتجد كل قرية نصيبًا عادلًا من الخدمات المتنوعة في البنية الأساسية والخدمات العامة ونصيبًا عادلًا في المشروعات الاقتصادية ليتحسن دخل أبناء القرى ويجدوا فرصًا للعمل.اختيار القرى، يتم بناء على عدة معايير أهمها انخفاض مستوى البنية الأساسية وارتفاع نسبة البطالة والأمية وانخفاض عدد الخدمات الحكومية، ومؤشرات الرعاية الصحية وانخفاض نصيب القرية من موازنة الدولة خلال السنوات العشر الأخيرة، وتوافر أراض يمكن تنفيذ المشروعات عليها.رصف الطرق، في كافة قرى ومراكز ومدن وأحياء مصر، مسئولية الحكومة، وهي مخطط لعدد من الوزارء، وتسأل عنه وزاراتي التنمية المحلية، والنقل والمواصلات، والمحافظات.دور المحافظات، يكمن في إعداد المحافظين خرائط مبدئية توضح الطرق ذات الأولوية التي تحتاج إلى رصف فعلي في محافظاتهم، باعتبارهم الأكثر دراية بطبيعة القرى.يجري حاليا، رصف الطرق المحلية داخل محافظات المرحلة الأولى الاثنى عشر بتكلفة 2 مليار جنيه وإجمالي عدد 197 مشروع بأطوال 828 كم في محافظات: (كفر الشيخ - البحيرة - الشرقية - الدقهلية - الغربية - المنوفية - دمياط - القليوبية – الجيزة – الفيوم - بني سويف – المنيا).نسبة التنفيذ وصلت إلي حوالي 87% من إجمالي المشروعات.كما ذكرنا أن، المرحلة الأولى تتضمن 12 محافظة، فهي مقسمة على: (130)قرية بواقع عدد (5) قرى لكل محافظة.تم صرف مبلغ 2 مليار جنيه لتنفيذ عدد 502 مشروع من بينهم مبلغ 700 مليون جنيه من وزارة التنمية المحلية لتنفيذ عدد 162 مشروع ومبلغ 3.1 مليار جنيه من الجهات المشاركة لتنفيذ عدد 340 مشروعا.تم نهو 35 مشروع رصف طرق، ويجري العمل في 22 مشروع، من إجمالي 57 مشروع بتكلفة 270 مليون جنيه، كما تم نهو 53 مشروع أعمال كهرباء وجارى 26 مشروع من إجمالي 79 مشروعًا بتكلفة 326 مليون جنيه، كما تم نهو 12 مشروع مياه وجارى 4 مشاريع من إجمالي 16 مشروع بتكلفة 54 مليون جنيه.تم نهو مشروع وجارى العمل بـ 4 مشاريع من إجمالي 5 مشروعات بتكلفة 7.21 مليون جنيه، ومشروعات تغطية مصارف يبلغ تكلفتها 25 مليون جنيه فقد تم نهو مشروع وجارى العمل في مشروعين، كما تم نهو مشروع استكمال شبكة صرف صحى بالقرى بتكلفة 94.0 مليون جنيه، وجاري العمل بمشروع تحسين بيئة بتكلفة 2.1 مليون جنيه.تم تنفيذ المرحلة الأولى، لـ 78 قرية، وتنفيد عدد 219 مشروع بنية أساسية بتكلفة 1،1 مليار جنيه، وتنفيذ 36 مشروع صرف صحي بتكلفة قدرها 512،7 مليون جنيه، و58 مشروع مياه شرب بتكلفة 186،7 مليون جنيه، و62 مشروع رصف طرق بتكلفة 289،7 مليون جنيه، كما تم تنفيذ 63 مشروع كهرباء بتكلفة قدرها 85،9 مليون جنيه.سيتم توقيع بروتوكول مشترك لتنفيذ مشروعات المرحلة الثانية، بصفة عاجلة بين وزارتي التنمية المحلية والنقل والمحافظات يتضمن قيام الهيئة العامة للطرق والكباري بإسناد تنفيذ هذه المشروعات والإشراف على تنفيذها على الشركات المتخصصة.المرحلة الثانية تشمل رصف الطرق المحلية داخل 27 محافظة بإجمالي تكلفة 5.4 مليار جنيه، ويجري حاليًا تشكيل اللجان الثلاثية المشتركة بين الهيئة العامة للطرق والكباري ووزارة التنمية المحلية والمحافظات للمرور ومراجعة الطرق المطلوب رصفها والإعداد لتوقيع البروتوكول الخاص بالمرحلة الثانية من المشروع.وزارة النقل تعمل على تكثيف الأعمال لسرعة الإنجاز مع الالتزام بمعايير الجودة العالية للأعمال المنفذة والتوسع في استخدام المعدات الحديثة لاعادة تدوير طبقات الرصف فى رفع كفاءة وصيانة الطرق المحلية داخل المحافظات لأهميتها فى استخدام ناتج كشط الأسفلت وتدويره مرة أخرى.ترشيد النفقات، من إهدار المواد والخامات والحد من التلوث البيئي وتقليل التكلفة وسرعة إنجاز الأعمال وهو ما يتم تنفيذه حاليا حيث يتم استخدام ماكينات FDR لإعادة تدوير طبقات الأسفلت والأساس بكامل العمق وماكينات CIR لإعادة تدوير طبقات الرصف الإسفلتية على البارد.