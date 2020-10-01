س وج.. كل ما تريد معرفته عن المرحلة الثانية لرصف الطرق بالمحافظات (صور)
الخميس 01/أكتوبر/2020 - 08:52 م
أحمد أبوالمحاسنطباعة
أسئلة كثيرة، تدور في أذهان المواطنين، حول المشروعات الأخيرة التي تشهدها قرى ومراكز مصر، الخاصة برصف الطرق، وأعمال إعادة وتطوير شبكة النقل والمواصلات، في مصر.
تزايدت الأسئلة والاستفسارات، تزامنًا مع قرب ماراثون انتخابات مجلس النواب، من خلال تضمن البرامج الانتخابية للمرشحين المحتملين للمجلس، العمل على رصف الطرق، واستخدامها كنوع من الدعاية الانتخابية.
«الدستور»، توضح في السطور القادمة، حقيقة تحمل الحكومة كافة أعمال الرصف، وتوضح من المسئول عن خطط رصف الطرق وإعدادها على مستوى محافظات الجمهورية.
• ما هو البرنامج القومي لتنمية وتطوير القرى المصرية؟
البرنامج يهدف إلى تنمية وتطوير جميع القرى المصرية اجتماعيًا واقتصاديًا وعمرانيًا لتجد كل قرية نصيبًا عادلًا من الخدمات المتنوعة في البنية الأساسية والخدمات العامة ونصيبًا عادلًا في المشروعات الاقتصادية ليتحسن دخل أبناء القرى ويجدوا فرصًا للعمل.
• ما هي آليات اختيار القرى لتنفيذ البرنامج القومي؟
اختيار القرى، يتم بناء على عدة معايير أهمها انخفاض مستوى البنية الأساسية وارتفاع نسبة البطالة والأمية وانخفاض عدد الخدمات الحكومية، ومؤشرات الرعاية الصحية وانخفاض نصيب القرية من موازنة الدولة خلال السنوات العشر الأخيرة، وتوافر أراض يمكن تنفيذ المشروعات عليها.
• ما هي الجهة المسئولة عن إعداد خطط رصف الطرق في المحافظات؟
رصف الطرق، في كافة قرى ومراكز ومدن وأحياء مصر، مسئولية الحكومة، وهي مخطط لعدد من الوزارء، وتسأل عنه وزاراتي التنمية المحلية، والنقل والمواصلات، والمحافظات.
• نتفهم دور التنمية المحلية والنقل في إعداد المخططات لكن ماهو دور المحافظات؟
دور المحافظات، يكمن في إعداد المحافظين خرائط مبدئية توضح الطرق ذات الأولوية التي تحتاج إلى رصف فعلي في محافظاتهم، باعتبارهم الأكثر دراية بطبيعة القرى.
إلى أين وصلت أعمال رصف الطرق في مصر؟
يجري حاليا، رصف الطرق المحلية داخل محافظات المرحلة الأولى الاثنى عشر بتكلفة 2 مليار جنيه وإجمالي عدد 197 مشروع بأطوال 828 كم في محافظات: (كفر الشيخ - البحيرة - الشرقية - الدقهلية - الغربية - المنوفية - دمياط - القليوبية – الجيزة – الفيوم - بني سويف – المنيا).
• ما هي نسبة التنفيذ في مشروعات المرحلة الأولى؟
نسبة التنفيذ وصلت إلي حوالي 87% من إجمالي المشروعات.
• هل هناك احصائية لعدد القرى التي تضمنتها المرحلة الأولى؟
كما ذكرنا أن، المرحلة الأولى تتضمن 12 محافظة، فهي مقسمة على: (130)قرية بواقع عدد (5) قرى لكل محافظة.
• ما إجمالي المبالغ التي تم صرفها على تلك المشروعات؟
تم صرف مبلغ 2 مليار جنيه لتنفيذ عدد 502 مشروع من بينهم مبلغ 700 مليون جنيه من وزارة التنمية المحلية لتنفيذ عدد 162 مشروع ومبلغ 3.1 مليار جنيه من الجهات المشاركة لتنفيذ عدد 340 مشروعا.
• هل هناك إحصائية لعدد المشروعات التي تم تنفيذها.. وإجمالي ماتم إنفاقه عليها من أموال؟
تم نهو 35 مشروع رصف طرق، ويجري العمل في 22 مشروع، من إجمالي 57 مشروع بتكلفة 270 مليون جنيه، كما تم نهو 53 مشروع أعمال كهرباء وجارى 26 مشروع من إجمالي 79 مشروعًا بتكلفة 326 مليون جنيه، كما تم نهو 12 مشروع مياه وجارى 4 مشاريع من إجمالي 16 مشروع بتكلفة 54 مليون جنيه.
• ماذا عن مشروعات تدعيم الوحدات المحلية؟
تم نهو مشروع وجارى العمل بـ 4 مشاريع من إجمالي 5 مشروعات بتكلفة 7.21 مليون جنيه، ومشروعات تغطية مصارف يبلغ تكلفتها 25 مليون جنيه فقد تم نهو مشروع وجارى العمل في مشروعين، كما تم نهو مشروع استكمال شبكة صرف صحى بالقرى بتكلفة 94.0 مليون جنيه، وجاري العمل بمشروع تحسين بيئة بتكلفة 2.1 مليون جنيه.
• ما هي نتائج المرحلة الأولى من رصف الطرق؟
تم تنفيذ المرحلة الأولى، لـ 78 قرية، وتنفيد عدد 219 مشروع بنية أساسية بتكلفة 1،1 مليار جنيه، وتنفيذ 36 مشروع صرف صحي بتكلفة قدرها 512،7 مليون جنيه، و58 مشروع مياه شرب بتكلفة 186،7 مليون جنيه، و62 مشروع رصف طرق بتكلفة 289،7 مليون جنيه، كما تم تنفيذ 63 مشروع كهرباء بتكلفة قدرها 85،9 مليون جنيه.
• ما هي خطة الحكومة في تنفيذ المرحلة الثانية لرصف الطرق؟
سيتم توقيع بروتوكول مشترك لتنفيذ مشروعات المرحلة الثانية، بصفة عاجلة بين وزارتي التنمية المحلية والنقل والمحافظات يتضمن قيام الهيئة العامة للطرق والكباري بإسناد تنفيذ هذه المشروعات والإشراف على تنفيذها على الشركات المتخصصة.
• ما هي ملامح المرحلة الثانية؟
المرحلة الثانية تشمل رصف الطرق المحلية داخل 27 محافظة بإجمالي تكلفة 5.4 مليار جنيه، ويجري حاليًا تشكيل اللجان الثلاثية المشتركة بين الهيئة العامة للطرق والكباري ووزارة التنمية المحلية والمحافظات للمرور ومراجعة الطرق المطلوب رصفها والإعداد لتوقيع البروتوكول الخاص بالمرحلة الثانية من المشروع.
• كيف يتم التعامل مع مشروعات الرصف من حيث الجودة؟
وزارة النقل تعمل على تكثيف الأعمال لسرعة الإنجاز مع الالتزام بمعايير الجودة العالية للأعمال المنفذة والتوسع في استخدام المعدات الحديثة لاعادة تدوير طبقات الرصف فى رفع كفاءة وصيانة الطرق المحلية داخل المحافظات لأهميتها فى استخدام ناتج كشط الأسفلت وتدويره مرة أخرى.
ما الغرض من إعادة تدوير كشط الأسفلت؟
ترشيد النفقات، من إهدار المواد والخامات والحد من التلوث البيئي وتقليل التكلفة وسرعة إنجاز الأعمال وهو ما يتم تنفيذه حاليا حيث يتم استخدام ماكينات FDR لإعادة تدوير طبقات الأسفلت والأساس بكامل العمق وماكينات CIR لإعادة تدوير طبقات الرصف الإسفلتية على البارد.
تزايدت الأسئلة والاستفسارات، تزامنًا مع قرب ماراثون انتخابات مجلس النواب، من خلال تضمن البرامج الانتخابية للمرشحين المحتملين للمجلس، العمل على رصف الطرق، واستخدامها كنوع من الدعاية الانتخابية.
«الدستور»، توضح في السطور القادمة، حقيقة تحمل الحكومة كافة أعمال الرصف، وتوضح من المسئول عن خطط رصف الطرق وإعدادها على مستوى محافظات الجمهورية.
• ما هو البرنامج القومي لتنمية وتطوير القرى المصرية؟
البرنامج يهدف إلى تنمية وتطوير جميع القرى المصرية اجتماعيًا واقتصاديًا وعمرانيًا لتجد كل قرية نصيبًا عادلًا من الخدمات المتنوعة في البنية الأساسية والخدمات العامة ونصيبًا عادلًا في المشروعات الاقتصادية ليتحسن دخل أبناء القرى ويجدوا فرصًا للعمل.
• ما هي آليات اختيار القرى لتنفيذ البرنامج القومي؟
اختيار القرى، يتم بناء على عدة معايير أهمها انخفاض مستوى البنية الأساسية وارتفاع نسبة البطالة والأمية وانخفاض عدد الخدمات الحكومية، ومؤشرات الرعاية الصحية وانخفاض نصيب القرية من موازنة الدولة خلال السنوات العشر الأخيرة، وتوافر أراض يمكن تنفيذ المشروعات عليها.
• ما هي الجهة المسئولة عن إعداد خطط رصف الطرق في المحافظات؟
رصف الطرق، في كافة قرى ومراكز ومدن وأحياء مصر، مسئولية الحكومة، وهي مخطط لعدد من الوزارء، وتسأل عنه وزاراتي التنمية المحلية، والنقل والمواصلات، والمحافظات.
• نتفهم دور التنمية المحلية والنقل في إعداد المخططات لكن ماهو دور المحافظات؟
دور المحافظات، يكمن في إعداد المحافظين خرائط مبدئية توضح الطرق ذات الأولوية التي تحتاج إلى رصف فعلي في محافظاتهم، باعتبارهم الأكثر دراية بطبيعة القرى.
إلى أين وصلت أعمال رصف الطرق في مصر؟
يجري حاليا، رصف الطرق المحلية داخل محافظات المرحلة الأولى الاثنى عشر بتكلفة 2 مليار جنيه وإجمالي عدد 197 مشروع بأطوال 828 كم في محافظات: (كفر الشيخ - البحيرة - الشرقية - الدقهلية - الغربية - المنوفية - دمياط - القليوبية – الجيزة – الفيوم - بني سويف – المنيا).
• ما هي نسبة التنفيذ في مشروعات المرحلة الأولى؟
نسبة التنفيذ وصلت إلي حوالي 87% من إجمالي المشروعات.
• هل هناك احصائية لعدد القرى التي تضمنتها المرحلة الأولى؟
كما ذكرنا أن، المرحلة الأولى تتضمن 12 محافظة، فهي مقسمة على: (130)قرية بواقع عدد (5) قرى لكل محافظة.
• ما إجمالي المبالغ التي تم صرفها على تلك المشروعات؟
تم صرف مبلغ 2 مليار جنيه لتنفيذ عدد 502 مشروع من بينهم مبلغ 700 مليون جنيه من وزارة التنمية المحلية لتنفيذ عدد 162 مشروع ومبلغ 3.1 مليار جنيه من الجهات المشاركة لتنفيذ عدد 340 مشروعا.
• هل هناك إحصائية لعدد المشروعات التي تم تنفيذها.. وإجمالي ماتم إنفاقه عليها من أموال؟
تم نهو 35 مشروع رصف طرق، ويجري العمل في 22 مشروع، من إجمالي 57 مشروع بتكلفة 270 مليون جنيه، كما تم نهو 53 مشروع أعمال كهرباء وجارى 26 مشروع من إجمالي 79 مشروعًا بتكلفة 326 مليون جنيه، كما تم نهو 12 مشروع مياه وجارى 4 مشاريع من إجمالي 16 مشروع بتكلفة 54 مليون جنيه.
• ماذا عن مشروعات تدعيم الوحدات المحلية؟
تم نهو مشروع وجارى العمل بـ 4 مشاريع من إجمالي 5 مشروعات بتكلفة 7.21 مليون جنيه، ومشروعات تغطية مصارف يبلغ تكلفتها 25 مليون جنيه فقد تم نهو مشروع وجارى العمل في مشروعين، كما تم نهو مشروع استكمال شبكة صرف صحى بالقرى بتكلفة 94.0 مليون جنيه، وجاري العمل بمشروع تحسين بيئة بتكلفة 2.1 مليون جنيه.
• ما هي نتائج المرحلة الأولى من رصف الطرق؟
تم تنفيذ المرحلة الأولى، لـ 78 قرية، وتنفيد عدد 219 مشروع بنية أساسية بتكلفة 1،1 مليار جنيه، وتنفيذ 36 مشروع صرف صحي بتكلفة قدرها 512،7 مليون جنيه، و58 مشروع مياه شرب بتكلفة 186،7 مليون جنيه، و62 مشروع رصف طرق بتكلفة 289،7 مليون جنيه، كما تم تنفيذ 63 مشروع كهرباء بتكلفة قدرها 85،9 مليون جنيه.
• ما هي خطة الحكومة في تنفيذ المرحلة الثانية لرصف الطرق؟
سيتم توقيع بروتوكول مشترك لتنفيذ مشروعات المرحلة الثانية، بصفة عاجلة بين وزارتي التنمية المحلية والنقل والمحافظات يتضمن قيام الهيئة العامة للطرق والكباري بإسناد تنفيذ هذه المشروعات والإشراف على تنفيذها على الشركات المتخصصة.
• ما هي ملامح المرحلة الثانية؟
المرحلة الثانية تشمل رصف الطرق المحلية داخل 27 محافظة بإجمالي تكلفة 5.4 مليار جنيه، ويجري حاليًا تشكيل اللجان الثلاثية المشتركة بين الهيئة العامة للطرق والكباري ووزارة التنمية المحلية والمحافظات للمرور ومراجعة الطرق المطلوب رصفها والإعداد لتوقيع البروتوكول الخاص بالمرحلة الثانية من المشروع.
• كيف يتم التعامل مع مشروعات الرصف من حيث الجودة؟
وزارة النقل تعمل على تكثيف الأعمال لسرعة الإنجاز مع الالتزام بمعايير الجودة العالية للأعمال المنفذة والتوسع في استخدام المعدات الحديثة لاعادة تدوير طبقات الرصف فى رفع كفاءة وصيانة الطرق المحلية داخل المحافظات لأهميتها فى استخدام ناتج كشط الأسفلت وتدويره مرة أخرى.
ما الغرض من إعادة تدوير كشط الأسفلت؟
ترشيد النفقات، من إهدار المواد والخامات والحد من التلوث البيئي وتقليل التكلفة وسرعة إنجاز الأعمال وهو ما يتم تنفيذه حاليا حيث يتم استخدام ماكينات FDR لإعادة تدوير طبقات الأسفلت والأساس بكامل العمق وماكينات CIR لإعادة تدوير طبقات الرصف الإسفلتية على البارد.
س وج.. كل ما تريد معرفته عن المرحلة الثانية لرصف الطرق بالمحافظات (صور)
س وج.. كل ما تريد معرفته عن المرحلة الثانية لرصف الطرق بالمحافظات (صور)
س وج.. كل ما تريد معرفته عن المرحلة الثانية لرصف الطرق بالمحافظات (صور)
س وج.. كل ما تريد معرفته عن المرحلة الثانية لرصف الطرق بالمحافظات (صور)
س وج.. كل ما تريد معرفته عن المرحلة الثانية لرصف الطرق بالمحافظات (صور)
س وج.. كل ما تريد معرفته عن المرحلة الثانية لرصف الطرق بالمحافظات (صور)
س وج.. كل ما تريد معرفته عن المرحلة الثانية لرصف الطرق بالمحافظات (صور)
س وج.. كل ما تريد معرفته عن المرحلة الثانية لرصف الطرق بالمحافظات (صور)
س وج.. كل ما تريد معرفته عن المرحلة الثانية لرصف الطرق بالمحافظات (صور)
س وج.. كل ما تريد معرفته عن المرحلة الثانية لرصف الطرق بالمحافظات (صور)