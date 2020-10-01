كندا تمدد قيود السفر حتى نهاية أكتوبر الجاري

مدّدت الحكومة الكندية القيود الحالية على السفر الدولي لغير الولايات المتحدة حتى 31 أكتوبر لمواجهة تفشي جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19).وأعلن وزير السلامة العامة بيل بلير التمديد في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي للتدوين المصغّر "تويتر".وتنطبق القيود على أي شخص يدخل كندا من بلد آخر غير الولايات المتحدة يجب على جميع المسافرين الدوليين الذين يدخلون كندا الحجر الصحي لمدة 14 يومًا عند الوصول، وتقديم معلومات الاتصال لفَرض الحجر الصحي والخضوع للفحص من قبل مسؤول الحدود.إضافة إلى ذلك، لا يسمح حاليا للعديد من المسافرين بدخول البلاد، وتشمل الاستثناءات من هذا الحظر الشامل المواطنين الكنديين والمقيمين الدائمين وعائلاتهم والطلاب الدوليين والعاملين الأساسيين والعمال الأجانب المؤقتين.وتم إغلاق الحدود الكندية الأمريكية أمام المسافرين غير الضروريين حتى 21 أكتوبر، على الرغم من أن مصادر حكومية رفيعة قالت إنه يمكن تمديد القيود على الحدود على الأقل حتى نوفمبر.