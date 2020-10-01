سامي مغاوري يحاول الأخذ بالثأر في «عمر الناجي»

يشارك الفنان سامي مغاوري بطولة مسلسل عمر الناجي الذي يخوض بطولته الفنان أمير كرارة، المقرر أن يبدأ تصوير مشاهده خلال الأيام المقبلة.أعرب مغاوري، لـ"الدستور"، عن سعادته للمشاركة في العمل، لافتًا إلى أنه تجربة جديدة ومختلفة، خاصة أنه يتضمن 8 حلقات فقط، ومن المقرر عرضها على منصة watch it، موضحًا أنه يظهر بشخصية أبو رقية يحاول الأخذ بالثأر، وفضّل ألاّ يفصح عن التفاصيل حتى تكون مفاجأة للجمهور، مؤكدًا أن العمل سينال إعجاب الجمهور لما يتضمنه من أحداث مثيرة ومشوقة."عمر الناجي" بطولة أمير كرارة، عباس أبو الحسن، كريم محمود عبدالعزيز، إخراج بيتر ميمي، وكانت آخر أعمال سامي مغاوري مسرحية "علاء الدين" الذي يشارك فيها بجانب الفنان أحمد عز، كما انتهي مؤخرًا من تصوير أحداث دوره في فيلم "قبل الأربعين".