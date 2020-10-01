خبير اقتصادي: نجاح تجربة القطن قصير التيلة يدعم الصناعة المحلية

قال الخبير الاقتصادي هيثم تركي، إن نجاح تجربة القطن قصير التيلة في مصر، التي تشارك فيها وزارة قطاع الأعمال العام سيكون لها تأثير إيجابي كبير على الاقتصاد المصري.وأضاف في تصريح لـ«الدستور» أن النجاح الذي حققته وزارة قطاع الأعمال في توفير هذه النوعية من القطن سيؤدي إلى وقف عمليات استيراد القطن للمصانع التي تحتاج لهذه النوعية، فضلا عن توفير الخامات محليا وتوفير نحو ٤،٥ مليار جنيه، مما يتيح الفرصة لزيادة حجم الصادرات إلى الخارج ودخول مصر ضمن أفضل الدول المنتجة للقطن قصير التيلة.وأكد أن هذه التجربة ستوفر كما هائلا من فرص العمل للشباب عقب الانتهاء من تطوير مصانع الغزل التي تستخدم هذه النوعية من الأقطان بالإضافة إلى التوسع في حجم الاستثمارات في هذا المجال، إلى جانب استعادة مكانة مصر ضمن أفضل الدول المنتجة للقطن وللغزل وللملابس الجاهزة، ودخول تلك المنتجات ضمن المنافسة العالمية والتواجد بفعالية في الأسواق الخارجية.