رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 01 أكتوبر 2020 الموافق 14 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

خبير اقتصادي: نجاح تجربة القطن قصير التيلة يدعم الصناعة المحلية

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 07:42 م
القطن قصير التيلة
القطن قصير التيلة
أسامة الشندويلي
طباعة
قال الخبير الاقتصادي هيثم تركي، إن نجاح تجربة القطن قصير التيلة في مصر، التي تشارك فيها وزارة قطاع الأعمال العام سيكون لها تأثير إيجابي كبير على الاقتصاد المصري.

وأضاف في تصريح لـ«الدستور» أن النجاح الذي حققته وزارة قطاع الأعمال في توفير هذه النوعية من القطن سيؤدي إلى وقف عمليات استيراد القطن للمصانع التي تحتاج لهذه النوعية، فضلا عن توفير الخامات محليا وتوفير نحو ٤،٥ مليار جنيه، مما يتيح الفرصة لزيادة حجم الصادرات إلى الخارج ودخول مصر ضمن أفضل الدول المنتجة للقطن قصير التيلة.

وأكد أن هذه التجربة ستوفر كما هائلا من فرص العمل للشباب عقب الانتهاء من تطوير مصانع الغزل التي تستخدم هذه النوعية من الأقطان بالإضافة إلى التوسع في حجم الاستثمارات في هذا المجال، إلى جانب استعادة مكانة مصر ضمن أفضل الدول المنتجة للقطن وللغزل وللملابس الجاهزة، ودخول تلك المنتجات ضمن المنافسة العالمية والتواجد بفعالية في الأسواق الخارجية.

موضوعات متعلقة

حبس متهم استولى على 16 مليون جنيه من المواطنين بالقاهرة

وزيرة التضامن: توفير وسائل النقل العامة لمن هم فوق الـ٧٠ مجانًا

ما هو موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2020

ماهو موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الرابعة

الصور

image description

الأهالى يضبطون لص دراجات بخارية بكفرالبطيخ فى دمياط

image description

محافظ الدقهلية يوجه بحصر المنشآت الخاضعة لقانون تنظيم هدم المبانى

image description

انطلاق المؤتمر السنوي الـ13 لجمعية جنوب مصر للسكر والغدد الصماء بجامعة أسيوط

image description

إنشاء محطة معالجة صرف صحى ببنى غالب تخدم 11 قرية بأسيوط

image description

بمشاركة 110 طلاب.. انطلاق برنامج إعداد القادة بجامعة أسيوط

الأكثر قراءة

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

تفاصيل مفاوضات بيراميدز مع فايلر.. ورد المدرب وقيمة راتبه

حقيقة محاولة حياة الدرديرى الانتحار بتناول صبغة للشعر

استشهاد ضابط وإصابة 5 مجندين بانقلاب «لورى شرطة» فى أسيوط

إنفوجراف

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

نجم الساعة

منذر رياحنة: أحلم بتجسيد عمر المختار وجيفارا وفيلمى الجديد «حصار جهنم» يشبه «Avatar»

منوعات

لماذا يعاني الكثيرون من صرير الأسنان؟

السكتة الدماغية قد تكون العارض الأول لـ«كوفيد-19»

«الصيام المتقطع» ليس الطريق الصحيح لإنقاص الوزن

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

أيام زمان

«هاجمونى عندما قدمت محمود حميدة لأول مرة»..اعترافات محمد خان

«شمس البارودي كانت تنوي نشر كتب دينية».. اعترافات حسن يوسف

«أسرتى قالت له انتظرها حتى تكبر.. وبعدما كبرت رفضته».. اعترافات ماجدة عن الرجال

«عمالقة البحار».. قصة الفيلم الوحيد عن وحدة مصر وسوريا في العدوان الثلاثي

مقالات الرأي
ماجد حبته
عين «عريقات» تنكسر أحيانًا!
مدحت بشاى
الأب.. الحالة 915
د. محمد عفيفي
عبدالناصر فى ميزان نجيب محفوظ
جمال طه
الإشكاليات الخمس الراهنة للأزمة الليبية
المزيد

الثقافة

شعبان يوسف: «هيكل لو لم يكن صحفيًا لكان روائيًا»

بدء حفل توقيع «هيكل.. المذكرات المخفية» لـ«الباز» بمؤسسة بتانة

بث مباشر.. حفل توقيع «هيكل.. المذكرات المخفية» لمحمد الباز بدار «بتانة»

عبد الدايم: معرض الإسكندرية للكتاب الأول عربيًا وإفريقيًا بعد جائحة كورونا