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الخميس 01 أكتوبر 2020 الموافق 14 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البحرين تؤكد سعيها لتطوير العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 06:05 م
الشيخ خالد بن أحمد
الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة
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بحث مستشار العاهل البحريني للشؤون الدبلوماسية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، مع نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون شبه الجزيرة العربية بوزارة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية السيد تيموني ليندركينغ، سبل تعزيز العمل المشترك على المستويات كافة؛ بما يعزز مصالح البلدين ويلبي تطلعاتهما.

وأكد العاهل البحريني -وفقا لوكالة الأنباء البحرينية، اليوم الخميس- تطوير العلاقات التاريخية والتحالف الاستراتيجي الوثيق بين البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، منوهًا بالجهود التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية لأجل الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.

من جانبه، أشاد المسؤول الأمريكي بدور مملكة البحرين في تعزيز العمل الجماعي الإقليمي والدولي ولما فيه خير الجميع.

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