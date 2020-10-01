السيسي: التشريعات المصرية تكفل حقوق المرأة وتدعم مشاركتها السياسية

وأكد الرئيس السيسي، في كلمة مصر باجتماع الذكرى الخامسة والعشرين للمؤتمر العالمي الرابع للمرأة بالأمم المتحدة عبر تقنية الفيديو كونفراس، أن جهود الدولة أثمرت عن اعتلاء المراة المصرية مناصب قضائية، ومنصب محافظ إقليم.





قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر عملت خلال السنوات الماضية على تطوير البيئة التشريعية لتمكين المرأة المصرية، مؤكدا أن التشريعات الحالية تكفل حقوق المرأة الكاملة وتدعم مشاركتها سياسيا.وأعلن الرئيس السيسي، أن مصر تستضيف حاليا مقر منظمة المرأة التابعة لجامعة الدول العربية، مشيرا إلى أن مصر تتشرف باختيارها لاستضافة مقر منظمة تنمية المرأة التى ستعنى بالنهوض بدور المرأة.وشدد الرئيس السيسي على أهمية تعزيز مشاركة المرأة ومساهمتها الفعالة فى مفاوضات السلام البناء.