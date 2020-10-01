قرار جمهوري بتعديل أحكام قرار إنشاء الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا رقم ٥٧١ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٣٠ لسنة ٢٠٠٤ بإنشاء جامعة خاصة باسم الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات.كما أصدر الرئيس السيسي قرارا رقم ٥٧٣ لسنة ٢٠٢٠ باستبدال نص المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٨٨ لسنة ٢٠٢٠ بالنص التالي:تعيين علاء الدين زكريا يوسف، المندوب الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، سفيرًا فوق العادة مفوضا لدى حكومة جمهورية فرنسا وغير مقيم لدى حكومة إمارة موناكو، والمندوب الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو).ونشر القراران في الجريدة الرسمية.