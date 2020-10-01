رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 01 أكتوبر 2020 الموافق 14 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

قرار جمهوري بتعديل أحكام قرار إنشاء الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 06:01 م
السيسي
السيسي
أ ش أ
طباعة
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا رقم ٥٧١ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٣٠ لسنة ٢٠٠٤ بإنشاء جامعة خاصة باسم الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات.

كما أصدر الرئيس السيسي قرارا رقم ٥٧٣ لسنة ٢٠٢٠ باستبدال نص المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٨٨ لسنة ٢٠٢٠ بالنص التالي:

تعيين علاء الدين زكريا يوسف، المندوب الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، سفيرًا فوق العادة مفوضا لدى حكومة جمهورية فرنسا وغير مقيم لدى حكومة إمارة موناكو، والمندوب الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو).

ونشر القراران في الجريدة الرسمية.

موضوعات متعلقة

رسميا.. الأهلى يعلن موسيمانى مديرًا فنيًا خلفا لـ «فايلر»

شكري ردًا على تركيا: احتضانكم للإرهاب أولى بالنظر من التدخل في شئون مصر

فى 7 ملامح.. تفاصيل خطة الحكومة للارتقاء بقطاع الصحة

ما هو موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2020

الصور

image description

محافظ الدقهلية يوجه بحصر المنشآت الخاضعة لقانون تنظيم هدم المباني

image description

الأهالي يضبطون لص دراجات بخارية بكفر البطيخ في دمياط

image description

انطلاق المؤتمر السنوي الـ13 لجمعية جنوب مصر للسكر والغدد الصماء بجامعة أسيوط

image description

إنشاء محطة معالجة صرف صحى ببنى غالب تخدم 11 قرية بأسيوط

image description

بمشاركة 110 طلاب.. انطلاق برنامج إعداد القادة بجامعة أسيوط

الأكثر قراءة

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

تفاصيل مفاوضات بيراميدز مع فايلر.. ورد المدرب وقيمة راتبه

حقيقة محاولة حياة الدرديرى الانتحار بتناول صبغة للشعر

استشهاد ضابط وإصابة 5 مجندين بانقلاب «لورى شرطة» فى أسيوط

إنفوجراف

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

نجم الساعة

رفع كفاءة ورصف.. خطة تطوير الطرق الداخلية بالمحافظات

منوعات

«الصيام المتقطع» ليس الطريق الصحيح لإنقاص الوزن

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

موعد فتح اشتراكات المترو للطلاب بالمدارس والجامعات

دراسة: لا صلة بين فتح المدارس وزيادة إصابات كورونا

أيام زمان

«هاجمونى عندما قدمت محمود حميدة لأول مرة»..اعترافات محمد خان

«شمس البارودي كانت تنوي نشر كتب دينية».. اعترافات حسن يوسف

«أسرتى قالت له انتظرها حتى تكبر.. وبعدما كبرت رفضته».. اعترافات ماجدة عن الرجال

«عمالقة البحار».. قصة الفيلم الوحيد عن وحدة مصر وسوريا في العدوان الثلاثي

مقالات الرأي
خالد عكاشة
المناظرة الأمريكية الأولى.. لم ينجح أحد!
صفوت البياضي
أوروبا تنتفض بعد عودة «كورونا»
أحمد بهاء الدين شعبان
جماعات الإرهاب واستهداف الطفولة
ماجد حبته
حاكم.. حَكَم.. حكيم
المزيد

الثقافة

«أخلاق الأتوبيسات».. كتاب جديد لـ أيمن جبر عن دار النخبة

في يومها العالمي.. حكاية صاحب «اللاطمأنينة» مع القهوة

المجلس الأعلى للثقافة يفتح باب تلقي الأعمال بـ«المواهب الأدبية»

«الجمل» تصدر رواية «البيت الأخضر» لماريو بارجاس