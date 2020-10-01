رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 01 أكتوبر 2020 الموافق 14 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تكريم رؤساء أحياء طنطا والمحلة لتفوقهما بدورة التنمية المحلية للتحول الرقمي

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 05:46 م
تكريم رؤساء أحياء
تكريم رؤساء أحياء طنطا
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
طباعة
كرم المهندس صلاح شحاتة مساعد وزير التنمية المحلية للبنية المعلوماتية، كلا من الدكتور محمود عيسي رئيس حي ثان طنطا وممدوح النجار رئيس حى أول المحلة الكبرى، بعد اجتيازهما دورة وزارة التنمية المحلية في تدريب وإعداد القيادات المحلية فى مجال شئون الإدارة الهندسية والتصالح واسترداد أملاك الدولة وأنظمة الإدارة الحديثة بعد اجتيازهم الدورة التدريبية بتقدير امتياز وحصولهما على المركز الأول والأول مكرر بين المتدربين من رؤساء المدن والأحياء بمحافظات الجمهورية المختلفة.

وكان الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية قد قام بترشيح كلا من عيسى والنجار للحصول على الدورة التدريبية لقيادات المحليات كونهما من القيادات الشابة بالمحليات بالمحافظة والتي شهدت عدة ورش عمل ومحاضرات على مدار أسبوع في مجالات التحول الرقمي واسترداد أملاك الدولة والتصالح في مخالفات البناء وأنظمة الإدارة الحديثة.

وتم تكريمهم فى ختام البرنامج التدريبي ومنحهم شهادات تقدير من التنمية المحلية لاجتيازهم الدورة بتفوق.

موضوعات متعلقة

موعد دفع فاتورة التليفون الأرضي 2020 ورابط السداد

«الصحة» تطلق 70 قافلة طبية بالمحافظات ضمن «حياة كريمة»

خاص.. 4 شهور الشرط الجزائى فى عقد «موسيمانى» مع الأهلي

ماهو موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الرابعة

الصور

image description

محافظ الدقهلية يوجه بحصر المنشآت الخاضعة لقانون تنظيم هدم المباني

image description

الأهالي يضبطون لص دراجات بخارية بكفر البطيخ في دمياط

image description

انطلاق المؤتمر السنوي الـ13 لجمعية جنوب مصر للسكر والغدد الصماء بجامعة أسيوط

image description

إنشاء محطة معالجة صرف صحى ببنى غالب تخدم 11 قرية بأسيوط

image description

بمشاركة 110 طلاب.. انطلاق برنامج إعداد القادة بجامعة أسيوط

الأكثر قراءة

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

حقيقة محاولة حياة الدرديرى الانتحار بتناول صبغة للشعر

استشهاد ضابط وإصابة 5 مجندين بانقلاب «لورى شرطة» فى أسيوط

رسميا.. الأهلى يعلن موسيمانى مديرًا فنيًا خلفا لـ «فايلر»

إنفوجراف

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

نجم الساعة

رفع كفاءة ورصف.. خطة تطوير الطرق الداخلية بالمحافظات

منوعات

«الصيام المتقطع» ليس الطريق الصحيح لإنقاص الوزن

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

موعد فتح اشتراكات المترو للطلاب بالمدارس والجامعات

دراسة: لا صلة بين فتح المدارس وزيادة إصابات كورونا

أيام زمان

«هاجمونى عندما قدمت محمود حميدة لأول مرة»..اعترافات محمد خان

«شمس البارودي كانت تنوي نشر كتب دينية».. اعترافات حسن يوسف

«أسرتى قالت له انتظرها حتى تكبر.. وبعدما كبرت رفضته».. اعترافات ماجدة عن الرجال

«عمالقة البحار».. قصة الفيلم الوحيد عن وحدة مصر وسوريا في العدوان الثلاثي

مقالات الرأي
خالد عكاشة
المناظرة الأمريكية الأولى.. لم ينجح أحد!
صفوت البياضي
أوروبا تنتفض بعد عودة «كورونا»
أحمد بهاء الدين شعبان
جماعات الإرهاب واستهداف الطفولة
ماجد حبته
حاكم.. حَكَم.. حكيم
المزيد

الثقافة

«أخلاق الأتوبيسات».. كتاب جديد لـ أيمن جبر عن دار النخبة

في يومها العالمي.. حكاية صاحب «اللاطمأنينة» مع القهوة

المجلس الأعلى للثقافة يفتح باب تلقي الأعمال بـ«المواهب الأدبية»

«الجمل» تصدر رواية «البيت الأخضر» لماريو بارجاس