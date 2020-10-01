تكريم رؤساء أحياء طنطا والمحلة لتفوقهما بدورة التنمية المحلية للتحول الرقمي

كرم المهندس صلاح شحاتة مساعد وزير التنمية المحلية للبنية المعلوماتية، كلا من الدكتور محمود عيسي رئيس حي ثان طنطا وممدوح النجار رئيس حى أول المحلة الكبرى، بعد اجتيازهما دورة وزارة التنمية المحلية في تدريب وإعداد القيادات المحلية فى مجال شئون الإدارة الهندسية والتصالح واسترداد أملاك الدولة وأنظمة الإدارة الحديثة بعد اجتيازهم الدورة التدريبية بتقدير امتياز وحصولهما على المركز الأول والأول مكرر بين المتدربين من رؤساء المدن والأحياء بمحافظات الجمهورية المختلفة.وكان الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية قد قام بترشيح كلا من عيسى والنجار للحصول على الدورة التدريبية لقيادات المحليات كونهما من القيادات الشابة بالمحليات بالمحافظة والتي شهدت عدة ورش عمل ومحاضرات على مدار أسبوع في مجالات التحول الرقمي واسترداد أملاك الدولة والتصالح في مخالفات البناء وأنظمة الإدارة الحديثة.وتم تكريمهم فى ختام البرنامج التدريبي ومنحهم شهادات تقدير من التنمية المحلية لاجتيازهم الدورة بتفوق.