السيسي: مصر تدرك أهمية تعزيز مشاركة المرأة في مفاوضات السلام
الخميس 01/أكتوبر/2020 - 05:59 م
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن المرأة تمثل نصف المجتمع الذي يتعين الاهتمام به لتحقيق التنمية.
جاء ذلك خلال كلمته في اجتماع رفيع المستوى بمناسبة الذكرى الـ 25 للمؤتمر العالمي الرابع للمرأة.
وأضاف: "ارتفاع نسبة تمثيل المرأة المصرية في مجلس الوزراء والبرلمان بنسبة 25%".
وتابع: "مصر تدرك أهمية تعزيز مشاركة المرأة في مفاوضات السلام".
جاء ذلك خلال كلمته في اجتماع رفيع المستوى بمناسبة الذكرى الـ 25 للمؤتمر العالمي الرابع للمرأة.
وأضاف: "ارتفاع نسبة تمثيل المرأة المصرية في مجلس الوزراء والبرلمان بنسبة 25%".
وتابع: "مصر تدرك أهمية تعزيز مشاركة المرأة في مفاوضات السلام".