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الخميس 01 أكتوبر 2020 الموافق 14 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

عضو عليا الوفد: انتصارات أكتوبر محفورة في أذهان المصريين

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 05:43 م
مصطفى شحاتة
مصطفى شحاتة
إسلام نصير
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أكد مصطفى شحاتة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، على أن ذكرى حرب أكتوبر المجيدة تاريخ محفور في أذهان جميع المصريين على مختلف الأجيال والأعمال والفئات.

وقال شحاتة، في بيان اليوم، إن ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة هي عيد قومي لجميع أطياف الشعب المصري، لأنها تمثل ذكرى العزة والكرامة والانتصار على العدو الإسرائيلي واستعادة الأرض المصرية المحتلة.

وطالب عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، جموع الشعب المصري بالاحتفال بهذه المناسبة تخليدا لذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، لافتا إلى أن بطولات القوات المسلحة المصرية خلال تلك الحرب مازالت تُدرس في كتب التاريخ العسكري.

وأشار مصطفى شحاتة، إلى أن الشعب المصري يقف صفا واحدًا خلف قيادته السياسية وقواته المسلحة وجميع مؤسسات الدولة ضد الخونة من أعداء الوطن أنصار جماعة الإخوان الإرهابية المأجورة.

وشدد على أن القوات المسلحة المصرية الباسلة كانت ومازالت وستظل هي الحارس الأول والمدافع عن الدولة المصرية وحماية مواطنيها ضد أي اعتداء سواء كان خارجيا أو داخليا.

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