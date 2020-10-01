الكشف على 30754 مواطنًا ضمن «100 مليون صحة» بالوادى الجديد

أعلن وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد الدكتور أحمد محروس، اليوم الخميس، الكشف على 30754 مواطنًا من المصابين بالأمراض المزمنة وغير السارية منذ انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية لحملة 100 مليون صحة لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة، والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي وحتى الآن بنسبة 43% من إجمالي المستهدف بالمبادرة وهو 71400 مواطن.وأضاف وكيل وزارة الصحة، في بيان صحفي له، أنه سيجري صرف الأدوية للمنتفعين من قرارات العلاج على نفقة الدولة أو الخاضعين للتأمين الصحي بكميات تكفي لثلاثة أشهر، ويجري العمل بالمبادرة من خلال 26 نقطة ثابتة ومتحركة من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء طوال أيام الأسبوع لمدة 3 أشهر، كما أن المستهدف هو فحص عدد 71300 مواطن فوق سن الأربعين بجميع مراكز المحافظة وعلاجهم بالمجان.وتابع محروس، أنه جرى إطلاق حملات تجوب المدن والقرى لتوعية المواطنين بأهمية الكشف الطبي للعلاج من الأمراض وتكليف الرائدات الريفيات بالوحدات الصحية بتكثيف برامج التوعية والتثقيف الصحي للمواطنين بالمبادرة، وتوصيل العلاج للمرضي غير القادرين لمنازلهم.وأشار وكيل وزارة الصحة، إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في جميع مواقع تنفيذ المبادرة الرئاسية بتكثيف التطهير والتعقيم في أماكن المبادرة، وإلزام المشاركين فيها بارتداء الكمامات لحمايتهم من كورونا وللحد من انتشار الفيروس.وكانت محافظة الوادي الجديد قد دشنت مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر الاعتلال الكلوي يوم الجمعة 18 سبتمبر 2020، والتي تأتي ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة لفحص وعلاج المواطنين بالمجان.