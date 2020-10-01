وزيرة التضامن: توفير وسائل النقل العامة لمن هم فوق الـ٧٠ مجانا

قالت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، إنه تم الاتفاق مع وزير النقل المهندس كامل الوزير، على توفير وسائل النقل العامة لمن هم فوق الـ٧٠ مجانا، لتشمل السكك الحديدية والمترو والنقل العام، كما سيتم تقديم تخفيض بقيمة ٥٠٪؜ لمن فوق ٦٠ عاما.وأضافت وزيرة التضامن في تصريحات صحفية أن الأسر المستفيدة من الدعم النقدي تكافل وكرامة حوالي ٣.٦ ملايين أسرة بما يشمل حوالي ١٤.٧ مليون فرد، وبلغ عدد المسنين الذين تم إدراجهم في برنامج كرامة منذ يناير ٢٠٢٠ حتى الآن ١٤٦.٣٧٧ مسنا.وفي السياق، قررت وزيرة التضامن الإبقاء على شهادة رد الجميل الصادرة من بنك ناصر الاجتماعي لكبار السن بهدف الاستمرار في تقديم عائد مرتفع للعملاء من ذوي الفضل من كبار السن، في إطار دور البنك وحرصه واهتمامه بكافة فئات المجتمع وخاصة كبار السن وتقديم كافة أنواع الدعم والحماية لهم، حيث تقرر أن تكون مدة الشهادة 3 سنوات وبعائد 13% سنويا أو بعائد 12.50% ربع سنوي أو بعائد 12.25% شهريا.