إيطاليا تسجل 2000 إصابة بكورونا لأول مرة منذ أواخر أبريل

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الخميس، عن تسجيلها أكثر من 2000 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد لأول مرة منذ أواخر أبريل.وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا إلى 314 ألفا و861 حالة وفاة، حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الخميس بتوقيت ميلانو، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.