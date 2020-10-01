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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أحمد سعد يتعاقد مع تامر عبدالمنعم لإدارة أعماله الفنية

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 06:10 م
أحمد سعد يتعاقد مع
أحمد سعد يتعاقد مع تامر عبد المنعم
حسن أمين
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تعاقد المطرب أحمد سعد مع مدير الأعمال الشهير تامر عبدالمنعم لإدارة أعماله الفنية والغنائية خلال الفترة المقبلة.

وطرح أحمد سعد مؤخّرًا أغنية جديدة تحمل اسم "بصرة" وتعاون فيها مع كل من الشاعر الغنائي مصطفى حسن والملحن سامح كريم والموزع الموسيقي إلهامي دهيمة وشقيقه أدهم.

كما حقق سعد نجاحًا كبيرًا بأغنية "100 حساب" الذي طرحها مؤخرًا على طريقة الديو، بالتعاون مع المطرب الشعبي حسن شاكوش، وهي من كلمات محمود خليفة، وألحان أحمد سعد، وتوزيع موسيقي إسلام شيبسي.

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