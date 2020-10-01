الرئيس الجزائري يستقبل وزير الدفاع الأمريكي

استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، مارك توماس إسبر، وزير الدفاع الأمريكي الذي بدأ زيارة عمل إلى الجزائر.وقال بيان للرئاسة الجزائرية إن المقابلة حضرها الوفد المرافق للوزير الأمريكي والقائم بأعمال السفارة الأمريكية بالجزائر، ومن الجانب الجزائري الفريق السعيد شنقريحة، رئيس الأركان الجزائري ومدير الديوان برئاسة الجمهورية نور الدين بغداد دايج، واللواء محمد بوزيت، مدير عام التوثيق والأمن الخارجي بوزارة الدفاع الوطني.