وزيرة التضامن: ندرس توصيل المعاشات لمن تبلغ سنهم 75 عامًا

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن عدد الأسر المستفيدة من الدعم النقدي تكافل وكرامة حوالي ٣.٦ ملايين أسرة، بما يشمل حوالى ١٤.٧ مليون فرد، حيث بلغ عدد المسنين الذين تم إدراجهم فى برنامج كرامة منذ يناير ٢٠٢٠ حتى الآن ١٤٦.٣٧٧ مسنا.وأشارت فى تصريحات إلى أنه يتم حاليا دراسة توصيل المعاشات لمن يبلغ سنهم الـ٧٥ عاما، وذلك بالتنسيق مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.وفي سياق متصل، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي الاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية وخصوصا فئة الكبار بلا مأوى.وأضافت أن الوزارة تنفذ برنامجا لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى في ١٣ محافظة هي الأكثر كثافة.وأشارت إلى أن وزارة المالية أتاحت ١١٣.٥ مليون جنيه بتوجيهات رئاسية من أجل فئة الكبار بلا مأوى، وتطوير ٧ مؤسسات لرعاية الكبار بلا مأوى وتنفذ خطة تأهيلية لتلك الفئة.