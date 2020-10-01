البرعى يجتمع بمديرى الإدارات الفنية بصحة السويس (صور)

ترأس وكيل وزارة الصحة بالسويس الدكتور أحمد البرعي، اليوم الاجتماع الأسبوعى لمديرى الإدارات الفنية بمديرية الصحة بالسويس.حيث تم مناقشة وعرض بعض الموضوعات المتعلقة بالعمل على مدار الأسبوع المنقضى، وعرض مديرو الإدارات المعوقات التى صادفتهم خلال المرور.وعرض مديرو إدارات الصيدلة والعلاج الطبيعى والمتوطنة والتمريض والتموين الطبي والطرق الأنسب لحلها، بالتنسيق والتعاون مع باقى الإدارات بعد مناقشتها مع المسئولين داخل المديرية وأيضا متابعة ما تم من إجراءات لحلها، كما تم مناقشة عدد من الإجراءات التى من شأنها تعزيز وتلبية احتياجات بعض الإدارات من توفير أجهزة وخلافه داخل الإدارات والوحدات الصحية وتقليل الروتين الذى يعرقل عددا من الموضوعات التى تم مناقشتها سابقا لتأدية خدمة طبية سريعة للمريض دون معوقات.وأكد البرعى أن العمل الجاد والدءوب سيثمر حتمًا عن نتائج رائعة وسريعة تسهم فى تقدم ملحوظ فى الأداء الطبى مما ينعكس أثره على المواطن بشكل ملحوظ وأكد أنه على استعداد لتذليل أى عقبات تواجه العمل لتقديم خدمة طبية متميزة.